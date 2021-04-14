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  4. Şırnak’ta sokağa çıkma yasağı var mı? Şırnak'ta sokağa çıkmak yasak mı? Şırnak'ta sokağa çıkılıyor mu?

Şırnak’ta sokağa çıkma yasağı var mı? Şırnak'ta sokağa çıkmak yasak mı? Şırnak'ta sokağa çıkılıyor mu?

14.04.2021 09:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son zamanlarda koranavirüs vaka sayılarının artması ile beraber Ramazan ayının ilk iki haftası için yeni önlemler açıklandı. Şırnak uzun bir süredir, mavi rengiyle haritada dikkat çeken illerimiz arasında yer alıyordu. Şırnak son açıklanan tabloda 100 binde 8,18 vaka sayısı ile öne çıkıyordu. Türkiye’deki tek mavi olan Şırnak, yeni açıklanan tabloda turuncu renge döndü. Peki, Şırnak’ta sokağa çıkma yasağı var mı?

Şırnak’ta sokağa çıkma yasağı var mı? Şırnak'ta sokağa çıkmak yasak mı? Şırnak'ta sokağa çıkılıyor mu?

Şırnak bir süredir mavi rengi ile birçok kırmızı ilin arasında dikkat çekiyordu. 100 binde 8,18’lik vaka sayısı ile Türkiye’deki tek mavi il olan Şırnak, yeni açıklanan haritada turuncu seviyede yer aldı. Vaka sayılarının Şırnak’ta da arttığını görmek mümkün. Şırnak yeni açıklanan haritaya göre şu an için, 100 binde 32,17 vaka sayısına sahip.

14 NİSAN KABİNE TOPLANTISI AÇIKLAMALARI

13 Nisan günü yapılan Kabine Toplantısı sonrasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan açıklamalarda bulundu. Kameralar karşısına geçen Erdoğan, Ramazan ayı boyunca geçerli olacak yeni kararları açıkladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın ardından yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında alınan yeni tedbirleri kamuoyuna açıkladı. Son dönemde özellikle büyük şehirlerde artan vaka ve vefat sayılarının kendilerini tedbirleri yeniden sıkılaştırmaya yönelttiğine işaret eden Erdoğan, "Her ne kadar sağlık sistemimizi zorlayacak bir durumla karşı karşıya değilsek de bu gidişata seyirci kalamazdık." dedi.

03 - 09 nisan risk haritası

Erdoğan, bir önceki Kabine Toplantısı'nda, çoğu ramazan ayıyla başlayacak bir dizi tedbiri kamuoyuyla paylaştıklarını hatırlatarak, bugünkü toplantıda süreci tüm boyutlarıyla yeniden değerlendirdiklerini belirtti.

Bu çerçevede ramazan ayının ilk iki haftasında tedbirler biraz daha sıkılaştırılarak kısmi kapanma uygulamasına geçileceğini dile getiren Erdoğan, "Amacımız bu 2 haftalık sürede vaka ve vefat sayılarında önemli oranda düşüş sağlamaktır. Şayet bu iki haftalık dönemde hedeflediğimiz tabloda beklediğimiz oranda iyileşmeyi temin edemezsek devamında çok daha sert uygulamaların gelmesi kaçınılmaz hale gelecektir." ifadesini kullandı.

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ŞIRNAK’TA SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI VAR MI?

Açıklanan yeni tabloda 100 binde 32,17 vaka sayısı ile dikkat çeken Şırnak’ta da sokağa çıkma yasağı geri geliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıklamasına göre Kısmi Kapanma kararı tüm Türkiye genelinde uygulanacak. Buna göre Şırnak sokağa çıkma saatleri;

Hafta içerisinde yer alan günlerde (Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe ve Cuma) 19.00 - 05.00 saatleri arasında, hafta sonları ise Cuma günleri saat 19.00’da başlayıp, Cumartesi ve Pazar günlerinin tamamını kapsayacak ve Pazartesi günleri saat 05.00’de tamamlanacak şekilde sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak.

içişleri bakanlığı

Sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan süre ve günlerde üretim, imalat, tedarik ve lojistik zincirlerinin aksamaması, sağlık, tarım ve orman faaliyetlerinin sürekliliğini sağlamak amacıyla belirtilen Ek’te belirtilen yerler ve kişiler kısıtlamadan muaf tutulacak.

Sokağa çıkma kısıtlamasına yönelik tanınan muafiyetler, daha önce illerimize gönderilen genelgemizle açıkça belirtildiği şekilde muafiyet nedenine ve buna bağlı olarak zaman ve güzergâh ile sınırlı olup, aksi durumlar muafiyetlerin kötüye kullanımı olarak görülerek idari/adli yaptırımlara konu edilecek.

Öte yandan yabancılara yönelik sokağa çıkma kısıtlamasına dair muafiyet sadece turistik faaliyetler kapsamında geçici/kısa bir süre için ülkemizde bulunan yabancıları kapsamayacak. İkamet izinliler, geçici koruma statüsündekiler veya uluslararası koruma başvuru ve statü sahipleri dahil olmak üzere turistik faaliyetler kapsamı dışında ülkemizde bulunan yabancılar, sokağa çıkma kısıtlamalarına tabi olacak.

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• 14 Nisan 2021 Çarşamba günü saat 19.00’dan itibaren ülke genelini kapsayacak şekilde iki haftalık kısmi kapanmaya yönelik alındığı belirtilerek, alınan tedbirler şu şekilde sıralandı:

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