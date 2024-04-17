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Şırnak'ta taciz iddiası! Çevredekiler darp etmişti: Uzman çavuş ile ilgili yeni karar

17.04.2024 20:19
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Şırnak'ta bir kadına tacizde bulunduğu iddia edilen uzman çavuş çevredekiler tarafından darp edilmişti. Olay sonrası gözaltına alınan ve görevden uzaklaştırılan uzman çavuş ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Şırnak Barosu yaptığı açıklamada uzman çavuşun tutuklandığını açıkladı.

Şırnak'ta taciz iddiası! Çevredekiler darp etmişti: Uzman çavuş ile ilgili yeni karar

Olay, 12 Nisan günü akşam saatlerinde merkeze bağlı Dicle Mahallesi, Orman Caddesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, alkollü olduğu belirtilen uzman çavuş Z.Ç., yolda gördüğü evli ve tanımadığı bir kadına arkasından sarıldı. Tacize uğrayan kadın, bağırarak çevredekilerden yardım istedi. Olay yerine toplananlar, Z.Ç.’yi darp ederek yaraladı. Bölgede devriye görevinde bulunan polis ekipleri olaya müdahale ederek, Z.Ç.’yi kalabalığın elinden kurtardı.

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AÇIĞA ALINMIŞTI

Olayla ilgili 4 şüpheli gözaltına alınırken, sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan Z.Ç., tedavisinin ardından Şırnak Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alındı. Z.Ç.’nin açığa alındığı belirtildi.

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UZMAN ÇAVUŞ İLE İLGİLİ YENİ KARAR

Şırnak Barosu tarafından yapılan yazılı açıklamada, uzman çavuş Z.Ç.’nin, Şırnak Sulh Ceza Hakimliği tarafından cinsel saldırı suçundan tutuklandığını belirterek, "12.04.2024 tarihinde Şırnak ili merkezinde uzman çavuş olarak görev yapan Z.Ç. isimli alkollü şahsın bir vatandaşımıza yönelik cinsel saldırı gerçekleştirdiği iddiası ile darp edildiği görüntüler basına yansımıştı. Adli ve idari soruşturması devam eden ve hakkında açığa alınma ve gözaltı kararı verilmiş olan cinsel saldırı eylemi şüphelisi Z.Ç.’nin tedavisinin devam ediyor oluşu sebebiyle ifadesi alınamamıştı. Şırnak Cumhuriyet Başsavcılığınca alınan ifadesinin ardından tutuklama talebi ile mahkemeye sevk edilen şüpheli hakkında Şırnak Sulh Ceza Hakimliği tarafından, cinsel saldırı suçundan tutuklama kararı verilmiştir" denildi.

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Kaynak: DHABu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Uzman Çavuş Şırnak taciz
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