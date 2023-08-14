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Şırnak'ta terörün finans kaynağına darbe! 56 gözaltı

14.08.2023 18:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şırnak'ta polis ve jandarma ekiplerinin terörün finans kaynağı olan kaçakçılık olaylarına yönelik düzenlediği operasyonlarda uyuşturucu, uzun namlulu silah ve gümrük kaçağı malzemeler ele geçirilirken, 56 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.

Şırnak'ta terörün finans kaynağına darbe! 56 gözaltı

Şırnak'ta İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı tarafından terörün finans kaynaklarına operasyon düzenlenerek, uyuşturucu madde ve gümrük kaçağı malzemelere el konuldu. Şırnak ve Habur Sınır Kapısı'nda yapılan operasyonlarda 25.03 gram eroin maddesi, 8.85 gram metamfetamin maddesi, 1 adet bong, 2 bin 460 paket sigara, 510 adet uzun namlulu silah fişeği, 402 adet muhtelis emtia (termos, ayakkabı), 23 adet cep telefonu, 7 adet şarjör, 5 adet uzun namlulu silah ele geçirildi. Yapılan operasyonlarda 56 şüpheli gözaltına alındı.

Kaynak: İHA

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