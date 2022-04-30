Şırnak'tan acı haber! İçişleri Bakanlığı duyurdu: 1 şehit

Şırnak'ta görev yapan Jandarma Uzman Çavuş Fatih Berkay Akgün şehit oldu. Acı haber şehidin Tekirdağ Saray ilçesi Ayaspaşa Mahallesinde bulunan baba ocağına ulaşırken, baba evi Türk bayrakları donatıldı. 1 çocuk babası olduğu öğrenilen Akgün’ün cenazesinin, baba evi Saray’dan kaldırılacağı öğrenildi.

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI DUYURDU

İçişleri Bakanlığı'nın duyurduğu açıklamada, "Şırnak Cudi Dağı Kenyamevik Tepe bolgesinde devam eden “EREN ABLUKA-5 ŞEHİT J. UZM.ÇVŞ.İSRAFİL IŞIK” operasyonunda görevli Şırnak Jandarma Özel Harekat Tabur Komutanlığı 3. JÖH Bölge Komutanlığı personeli Jandarma Uzman Çavuş Fatih Berkay Akgün, mevzi değiştirildiği sırada kayadan düşerek ağır yaralanmıştır.

Yaralı personelimiz helikopterle olay yerinden hemen alınarak hastaneye kaldırılmış, ancak burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur." denildi.





