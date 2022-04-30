HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Şırnak'tan acı haber! İçişleri Bakanlığı duyurdu: 1 şehit

Şırnak'tan acı haber! İçişleri Bakanlığı duyurdu: 1 şehit

30.04.2022 11:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bu sabah saatlerinde 32 yaşındaki 1 çocuk babası Jandarma Uzman Çavuş Fatih Berkay Akgün, Şırnak Cudi dağında operasyon için intikal ettikleri sırada dengesini kaybederek yüksekten düşerek ağır yaralandı. Akgün hemen Şırnak Devlet Hastanesine kaldırılırken, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit düştü.

Şırnak'tan acı haber! İçişleri Bakanlığı duyurdu: 1 şehit

Şırnak'ta görev yapan Jandarma Uzman Çavuş Fatih Berkay Akgün şehit oldu. Acı haber şehidin Tekirdağ Saray ilçesi Ayaspaşa Mahallesinde bulunan baba ocağına ulaşırken, baba evi Türk bayrakları donatıldı. 1 çocuk babası olduğu öğrenilen Akgün’ün cenazesinin, baba evi Saray’dan kaldırılacağı öğrenildi.

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI DUYURDU

İçişleri Bakanlığı'nın duyurduğu açıklamada, "Şırnak Cudi Dağı Kenyamevik Tepe bolgesinde devam eden “EREN ABLUKA-5 ŞEHİT J. UZM.ÇVŞ.İSRAFİL IŞIK” operasyonunda görevli Şırnak Jandarma Özel Harekat Tabur Komutanlığı 3. JÖH Bölge Komutanlığı personeli Jandarma Uzman Çavuş Fatih Berkay Akgün, mevzi değiştirildiği sırada kayadan düşerek ağır yaralanmıştır.

Yaralı personelimiz helikopterle olay yerinden hemen alınarak hastaneye kaldırılmış, ancak burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur." denildi.

Screenshot_11

Screenshot_9

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
198 bin 332 yolcu uçacak! 'Dışarıda kalanlar bile olmuştur'198 bin 332 yolcu uçacak! 'Dışarıda kalanlar bile olmuştur'
İstanbul'da metrobüs kazası! Kafa kafaya çarpıştılarİstanbul'da metrobüs kazası! Kafa kafaya çarpıştılar
Yasa boğmuştu! Ölen pilot uçakta evlenme teklif etmişYasa boğmuştu! Ölen pilot uçakta evlenme teklif etmiş
Anahtar Kelimeler:
Şırnak
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Süper Lig'de ilginç detay! 'Altay küme düştü' derken...

Süper Lig'de ilginç detay! 'Altay küme düştü' derken...

Akaryakıt fiyatlarına bayram öncesi zam!

Akaryakıt fiyatlarına bayram öncesi zam!

Türkiye, kanıtları sunmuştu! Skandalların başrolü, istifa etti

Türkiye, kanıtları sunmuştu! Skandalların başrolü, istifa etti

Zelenskiy’den dünyayı korkutan haber!

Zelenskiy’den dünyayı korkutan haber!

Korkunç olay! Ağaca asılı halde bulundu

Korkunç olay! Ağaca asılı halde bulundu

Sonu görülmedi! Gece yarısına kadar sürdü

Sonu görülmedi! Gece yarısına kadar sürdü

İlginizi Çekebilir

Şans kapıları açılıyor! Bazı burçlar ne isterse olacak

Şans kapıları açılıyor! Bazı burçlar ne isterse olacak

Seks oyuncağı mesanesine sıkıştı! Fark etmedi ama...

Seks oyuncağı mesanesine sıkıştı! Fark etmedi ama...

Gürültü önleyici özelliği ile dikkat çeken Airpods'u mercek altına alıyoruz

Gürültü önleyici özelliği ile dikkat çeken Airpods'u mercek altına alıyoruz

İlk ciddi uyarı geldi! Bu belirtiler varsa...

İlk ciddi uyarı geldi! Bu belirtiler varsa...

Fotoğrafı yasaklanınca isyan etti! “Cinsel özgürleştirilmiş...”

Fotoğrafı yasaklanınca isyan etti! “Cinsel özgürleştirilmiş...”

Para tasarrufunuza yardımcı olacak mucizevi ürünler

Para tasarrufunuza yardımcı olacak mucizevi ürünler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.