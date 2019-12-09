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Şırnak’tan kahreden haber: 2 şehit, 7 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.12.2019 13:21 | Son Güncelleme

Şırnak’ın İdil ilçesinde terör örgütü mensuplarınca tuzaklanan el yapımı patlayıcının imha edilmesi sırasında meydana gelen patlamada 2 asker şehit oldu, 7 asker de yaralandı.

Şırnak’tan kahreden haber: 2 şehit, 7 yaralı

Şırnak Valiliği'nden yapılan açıklamada, İdil İlçe Jandarma Komutanlığı, Haberli Jandarma Karakol Komutanlığı sorumluluk alanı Sarıköy köyü sınırları içerisinde Pisikayası tepesi mevkisinde 9 Aralık sabahı bölücü terör örgütü tarafından tuzaklanmış olan el yapımı patlayıcının tespit edildiği belirtildi.

Açıklamada, “Tespit edilen el yapımı patlayıcıya imha ekipleri tarafından yapılan müdahale esnasında meydana gelen patlamada 2 güvenlik görevlisi şehit olmuş, 7 güvenlik görevlisi yaralanmıştır. Terörle mücadele kapsamında operasyonlar kararlılıkla devam etmektedir” denildi.

Kaynak: İHA

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Anahtar Kelimeler:
şırnak şehit

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Okuyucu Yorumları 15 yorum
allah belanizi versin bitmediniz.soyunuz tükenmedi?
Allahım içeride ve dışarıda sen askerimizi koru yarabbi. Amin
ihalar sihalar nerede hep sözde
bunun iha ile ne alakasi var kafa beyin sihin yok mu sizde
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