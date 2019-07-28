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Şırnak ve Ağrı'da 4 terörist etkisiz hale getirildi

YAŞAM HABERLERİ  | 28.07.2019 07:59 | Son Güncelleme

ŞIRNAK ve Ağrı'da jandarmanın düzenlediği hava destekli operasyonda, 4 terörist etkisiz hale getirildi.  İçişleri Bakanlığı, Şırnak ve Ağrı'da düzenlenen operasyonlarda, 4 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

ANKARA, (DHA)- ŞIRNAK ve Ağrı'da jandarmanın düzenlediği hava destekli operasyonda, 4 terörist etkisiz hale getirildi.
İçişleri Bakanlığı, Şırnak ve Ağrı'da düzenlenen operasyonlarda, 4 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Açıklamada, İl Jandarma Komutanlıklarınca düzenlenen hava destekli operasyonlarda, Şırnak'ta Cudi Dağı'nda 2 terörist, Ağrı'da Tendürek Dağı'nda da 2 teröristin silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildiği belirtildi. Her iki bölgede de operasyonların sürdüğü bildirildi.

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