AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin, "Şırnak'ı kazanmak Türkiye için muazzam bir anlam ifade ediyor. Sembolik olarak da uygulama açısından da. Eminim ki çok iyi örnek teşkil edecek." dedi.

Tokat Belediye Başkanlığına, kesin olmayan sonuçlara göre AK Parti'nin adayı Eyüp Eroğlu seçildi.

Zengin, partisince Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen kutlama programına katıldı. Kentte AK Parti'nin adayının kazanmasının ardından havai fişek gösterisi ile araç konvoyu düzenlendi.

Kutlama programının ardından meydanda gazetecilere açıklamalarda bulunan Zengin, seçim sonuçlarına göre okunacak çok şey olduğunu söyledi.

En büyük kazananın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olduğunu, çünkü seçimlerde en çok onun çalıştığını vurgulayan Zengin, "Cumhur İttifakı'nın başarılı olduğunu görüyoruz. HDP açısından baktığımızda, siyaset yapmak şekli olarak milletin verdiği mesajı muhalefetin de iyi okuması lazım. Böyle bakıldığında AK Parti ve Cumhurbaşkanlığı karşıtlığı üzerinde oluşan tabloda mükemmel başarıyla çıktığımızı düşünüyorum." ifadelerini kullandı.