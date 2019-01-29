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Şırnak’ta 2 mağara ele geçirildi

YAŞAM HABERLERİ  | 29.01.2019 20:30 | Son Güncelleme

Şırnak’ın Cudi Dağı bölgesinde yapılan operasyonda terör örgütü PKK mensuplarınca kullanılan 2 mağara ile mühimmat ve yaşam malzemeleri ele geçirildi.Edinilen bilgilere göre, Şırnak İl Jandarma Komutanlığınca Cudi Dağı Tşimiya Vadisi’nde operasyon düzenlendi.

Şırnak’ın Cudi Dağı bölgesinde yapılan operasyonda terör örgütü PKK mensuplarınca kullanılan 2 mağara ile mühimmat ve yaşam malzemeleri ele geçirildi.
Edinilen bilgilere göre, Şırnak İl Jandarma Komutanlığınca Cudi Dağı Tşimiya Vadisi’nde operasyon düzenlendi. Operasyonda, teröristlerin bahar ve yaz aylarında kullandıkları değerlendirilen 2 mağara tespit edildi. Mağaralarda yapılan aramalarda, 3 adet el bombası, 7 adet Kaleşnikof tüfeği fişeği, 3 adet Kaleşnikof şarjörü, 7 adet 12 kilogramlık mutfak tüpü, 2 adet akü, 100 metre kablo, 40 metre halat, 2 adet elektrikli fünye, 80 metre içerisinden kablo geçirilmiş hortum, çok miktarda yaşam malzemesi, kıyafet ve örgütsel doküman ele geçirildi.
Mağaralar ve ele geçirilen malzemeler imha edildi.

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