Şırnak’ta 2 mağara ele geçirildi

Şırnak’ın Cudi Dağı bölgesinde yapılan operasyonda terör örgütü PKK mensuplarınca kullanılan 2 mağara ile mühimmat ve yaşam malzemeleri ele geçirildi.

Edinilen bilgilere göre, Şırnak İl Jandarma Komutanlığınca Cudi Dağı Tşimiya Vadisi’nde operasyon düzenlendi. Operasyonda, teröristlerin bahar ve yaz aylarında kullandıkları değerlendirilen 2 mağara tespit edildi. Mağaralarda yapılan aramalarda, 3 adet el bombası, 7 adet Kaleşnikof tüfeği fişeği, 3 adet Kaleşnikof şarjörü, 7 adet 12 kilogramlık mutfak tüpü, 2 adet akü, 100 metre kablo, 40 metre halat, 2 adet elektrikli fünye, 80 metre içerisinden kablo geçirilmiş hortum, çok miktarda yaşam malzemesi, kıyafet ve örgütsel doküman ele geçirildi.

Mağaralar ve ele geçirilen malzemeler imha edildi.

