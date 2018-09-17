Şırnak'ta 2 terörist etkisiz hale getirildi

ŞIRNAK (AA) - Şırnak'ın Gabar Dağı Alkemer mevkisinde insansız hava aracı (İHA) ile tespit edilen 2 terörist hava destekli operasyonla etkisiz hale getirildi.
Valilikten yapılan açıklamada, iç güvenlik operasyonları kapsamında Şırnak'ın merkez ilçesi Gabar Dağı Alkemer mevkisinde İHA ile tespit edilen 2 teröristin düzenlenen yakın hava destekli operasyonla etkisiz hale getirildiği belirtildi.
Açıklamada, bölgede operasyonların kararlılıkla sürdüğü kaydedildi.
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