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Şırnak’ta 2 terörist etkisiz hale getirildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.09.2020 08:37 | Son Güncelleme

İçişleri Bakanlığı, Şırnak-Silopi ilçesi Cudi Dağı bölgesinde gerçekleştirilen YILDIRIM-1 Cudi operasyonunda 2 teröristin ölü olarak ele geçirildiğini açıkladı.İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, “YILDIRIM-1 Cudi operasyonu kapsamında; Şırnak-Silopi ilçesi Cudi Dağı bölgesinde, 17 Eylül 2020 günü İl Jandarma Komutanlığı ve Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanlığınca müşterek gerçekleştirilen operasyonda, 2 terörist, 2 adet M-16 Piyade Tüfeği ile birlikte ölü olarak ele geçirilmiştir.

İçişleri Bakanlığı, Şırnak-Silopi ilçesi Cudi Dağı bölgesinde gerçekleştirilen YILDIRIM-1 Cudi operasyonunda 2 teröristin ölü olarak ele geçirildiğini açıkladı.
İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, “YILDIRIM-1 Cudi operasyonu kapsamında; Şırnak-Silopi ilçesi Cudi Dağı bölgesinde, 17 Eylül 2020 günü İl Jandarma Komutanlığı ve Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanlığınca müşterek gerçekleştirilen operasyonda, 2 terörist, 2 adet M-16 Piyade Tüfeği ile birlikte ölü olarak ele geçirilmiştir. Bölgede operasyon devam etmektedir.” ifadeleri yer aldı.

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