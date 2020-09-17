Şırnak’ta 2 terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanlığı, Şırnak-Silopi ilçesi Cudi Dağı bölgesinde gerçekleştirilen YILDIRIM-1 Cudi operasyonunda 2 teröristin ölü olarak ele geçirildiğini açıkladı.

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, “YILDIRIM-1 Cudi operasyonu kapsamında; Şırnak-Silopi ilçesi Cudi Dağı bölgesinde, 17 Eylül 2020 günü İl Jandarma Komutanlığı ve Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanlığınca müşterek gerçekleştirilen operasyonda, 2 terörist, 2 adet M-16 Piyade Tüfeği ile birlikte ölü olarak ele geçirilmiştir. Bölgede operasyon devam etmektedir.” ifadeleri yer aldı.

