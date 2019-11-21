HABER

Şırnak'ta 32 Kıbrıs gazisine madalya ve beratları verildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.11.2019 19:34 | Son Güncelleme

Şırnak'ta 32 Kıbrıs gazisine madalya ve beratları verildi

Şırnak'ın Cizre ilçesinde 32 Kıbrıs gazisine madalya ve berat verildi.

Cizre Kaymakamlığı Konferans Salonu'nda Kıbrıs gazileri onuruna "Kıbrıs Barış Harekatı Milli Mücadele Madalya ve Beratı Tevcih Töreni" düzenlendi.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan program, Kur'an-ı Kerim tilaveti, Kıbrıs Barış Harekatı konulu kısa film gösterimiyle devam etti.

Cizre Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Davut Sinanoğlu, törende yaptığı konuşmada, şehit ve gazilerin vatan savunmasındaki önemine dikkati çekti.

Kıbrıs gazilerine madalya vermekten gurur duyduğunu belirten Sinanoğlu, şöyle devam etti:

"Bugün burada Kıbrıs zaferinde büyük payı olan, canları pahasına yavru vatanın savunmasında yer alan gazilerimizin gösterdiği kahramanlıklarının birer nişanesi olarak, bu madalyaları takdim ediyoruz. Madalyalarınız, devlet olarak sizlere karşı şükran duygularımızın bir ifadesidir. Gazilerimiz bu memleketin en önemli temel taşlarıdır. Şehitlerimiz ve gazilerimizin mübarek kanı üzerinde bayrağımız dalgalanıyor, bizler bu vatan üzerinde yaşıyoruz. Sizlerle bir arada olmak bizlere şeref ve gurur veriyor. Şehitlerimize ve sizin şahsınızda bütün gazilerimize minnet ve şükran duygularımızı iletiyoruz."

Konuşmaların ardından 32 Kıbrıs Gazisine, Cizre Kaymakamı ve Belediye Başkanı Davut Sinanoğlu ile Garnizon Komutanı Albay İlker Akkaya tarafından madalya ve beratları verildi.

PARTNERÜnlü kalecinin sevgilisinden olay itiraf!Ünlü kalecinin sevgilisinden olay itiraf!
CHP lideri Kılıçdaroğlu, İzmir'de yurt açılışına katıldı (2)CHP lideri Kılıçdaroğlu, İzmir'de yurt açılışına katıldı (2)
Dikkat! Önce Meteoroloji sonra AFAD uyardı: Kuvvetli olacakDikkat! Önce Meteoroloji sonra AFAD uyardı: Kuvvetli olacak
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Berat cizre Kıbrıs gazisi madalya

En Çok Okunan Haberler

Soylu'nun tepki gösterdiği dizininin oyuncuları olay çıkardı

Soylu'nun tepki gösterdiği dizininin oyuncuları olay çıkardı

Canlı yayında skandal anlar! 74 yaşındaki eşini duşta aldattı

Canlı yayında skandal anlar! 74 yaşındaki eşini duşta aldattı

'Kuş ötmez diyorsun salatalığa...'

'Kuş ötmez diyorsun salatalığa...'

Setten olay paylaşım! Sevgilisini duyurdu

Setten olay paylaşım! Sevgilisini duyurdu

Erdoğan'dan çok önemli 'kredi' açıklaması

Erdoğan'dan çok önemli 'kredi' açıklaması

Adliye önünde silahlı kavga! Ölü ve yaralılar var

Adliye önünde silahlı kavga! Ölü ve yaralılar var

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Yaşar Büyükanıt hayatını kaybetti

Yaşar Büyükanıt hayatını kaybetti

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Meteoroloji'den uyarı: Yağış geliyor

Meteoroloji'den uyarı: Yağış geliyor

Bir kent diken üstünde! Sokaklar ablukaya alındı

Bir kent diken üstünde! Sokaklar ablukaya alındı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Lokantada dehşet saçmıştı! Yakalanma görüntüleri ortaya çıktı

Dehşet saçmıştı! 'Zaten ölmüşüm ben'

Son dakika: İsrail Başsavcısı, Başbakan Binyamin Netanyahu dava açılmasına karar verdi

İsrail'i sarsan karar! Netanyahu'ya rüşvet ve yolsuzluk davası

Meteoroloji ve AFAD'dan Ege Bölgesi için kritik uyarı!

Dikkat! Önce Meteoroloji sonra AFAD uyardı: Kuvvetli olacak

Engelli genci streç filme saran sanıklar: Şaka yapmıştık

Engelli genci streç filme saran sanıklar: Şaka yapmıştık

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan bedelli askerlik açıklaması!

Bakan Akar'dan bedelli askerlik açıklaması!

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar: Rojova hayali bitti diyorlar

Bakan'dan harekat açıklaması: Rojova hayali bitti diyorlar

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.