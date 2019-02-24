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Şırnak'ta huzur ortamı gençleri sanatla buluşturdu

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.02.2019 11:44 | Son Güncelleme

ŞIRNAK'ta PKK'lı teröristler 2 yıl önce başlattıkları hendek ve barikat olaylarının ardından güvenlik güçlerince düzenlenen operasyonda kent merkezi teröristlerden temizlenmesiyle huzur ortamı oluştu.

Şırnak'ta huzur ortamı gençleri sanatla buluşturdu

Sekvan KÜDEN/ŞIRNAK, (DHA)- ŞIRNAK'ta PKK'lı teröristler 2 yıl önce başlattıkları hendek ve barikat olaylarının ardından güvenlik güçlerince düzenlenen operasyonda kent merkezi teröristlerden temizlenmesiyle huzur ortamı oluştu. Bir dönem terör olayları nedeniyle evlerinden dışarı çıkamayan gençler, oluşan huzur ortamı sayesinde sanatla buluştu. Gençlik Merkezi Müdürü Beytullah Birlik, huzur ortamı sosyal hayata hareketliliği de getirdiğini ifade ederek, binlerce öğrenciyi kültür, sanat ve sporla buluşturduklarını söyledi.
Sosyal yaşamın canlandığı Şırnak'ta gençler kültür, sanat ve spor etkinliklerine yöneldi. Gençlik ve Spor Balkanlığı'na bağlı Gençlik Merkezi'nde yapılan kodlama, grafik tasarım, kara kalem, müzik, değerler eğitimi, dini ilimler eğitimi, akademik faaliyetler, kütüphane, etüt, saz-gitar kursu, resim kursu, basketbol kurslarına Şırnaklı gençlerin ilgisi her geçen gün artıyor. Bir dönem terör olayları nedeniyle evlerinde çıkamayan çocuklar ve gençler şimdi gecenin geç saatlerine kadar Gençlik Merkezi'nde çeşitli etkinliklere katılıyor.
Şırnak Gençlik Merkezi Müdürü Beytullah Birlik, güvenlik güçlerince düzenlenen operasyonların ardından kentte huzur ortamının hakim olduğunu söyledi. Huzur ortamı sosyal hayata hareketliliği de getirdiğini ifade eden Birlik, binlerce öğrenciyi kültür, sanat ve sporla buluşturduklarını Şırnak'ın çok genç bir nüfusa sahip olduğuna işaret eden Birlik, 0-30 yaş arasında yaklaşık 285 bin kişinin bulunduğu kentte, Gençlik Merkezi'nde yoğunluğun yaşandığını aktardı.
'HUZUR ORTAMI VAR MUTLUYUZ'
Gençlik Merkezi’ni gençlerin faydalanması için haftanın 7 günü 24 saat açık bıraktıklarını belirten Birlik, “Gençlik Merkezi’nde çok büyük bir yoğunluk var. Huzur ortamının gelmesi ile birlikte gençlerimiz terörden uzak duruyorlar. Madde bağımlılığından uzak duruyorlar. Şırnak bir terör afetinden çıktı. 2 yıl öncesine kadar gençler akşam 8’den sonra dışarıya çıkmıyordu. Ama sağlanan huzur ile birlikte şuan sabaha kadar burada ders çalışıyor. Etüt sınıflarında. Gençlerimizle birlikte burada sabah namazı etkiliklerimiz oluyor. Bir huzur ortamı var biz mutluyuz. Gençler mutlu olduğu zaman bizde mutlu oluyoruz. İnşallah bu huzur ortamı devam eder memleketimizde ve ülkemizde" dedi.
'ÇOK YETENEKLİ GENÇLERİMİZ VAR'
Burada terör olaylarının bitmesiyle birlikte gençlerin artık kendilerini kültür, sanat ve spor dallarında göstermeye başladığını anlatan Birlik, çok yetenekli gençleri olduğunu ve onları desteklediklerini ifade etti. Şırnak Gençlik Merkezi'nin yaklaşık 9 bin üyesi olduğunu ifade eden Birlik, "Burası kurs merkezi değil, Gençlik Merkezi. Gençlerin zamanlarını geçirebileceği gelip burada oturabileceği, takılıp basketbol oynayabileceği, voleybol oynayabileceği, resim çizebileceği, satranç oynayabileceği merkez burası. Burası gençlik merkezi ve biz gençler için buradayız" diye konuştu.
'BURADAKİ GENÇLERİN İLERİDE MİLLİ UÇAKLAR, MİLLİ ROBOTLAR YAPABİLİR'
‘Kod Adı 2023’ kursunda eğitim veren bilişim öğretmeni Hüseyin Ersoy, buradaki gençlerin ileride milli uçaklar, milli robotlar yapabileceğini söyledi. Eğitimi belli bir periyot şeklinde verdiklerini aktaran Ersoy, şunları söyledi:
"Kod Adı 2023' projemiz ile biz öğrencilerimize temel eğitim veriyoruz. Önce kodlama giriş eğitimleri verdikten sonra, elektronik robot kodlama ile eğitim vermeye başlıyoruz öğrencilerimize. Öğrencilerimiz kendi istek ve arzularına göre kendi robotlarını kendi yazılımlarını üretme imkanına kavuşuyorlar. Bu amaçla bizim milli yazılımımız, milli uçağımız, robotları yapmamız açışsından öğrencileri teşvik etmiş oluyoruz."
Resim kursunda 60 öğrencisi olduğunu anlatan resim öğretmeni Hezer Artuç, "Buradaki öğrencilerimiz okul çıkış saatlerinden sonra mesai saatlerinin dışında burada kalıp, çeşitli tekniklerde resim çalışmaları yapıyorlar. Öğrencilerimiz burada hem güzel sanatlar lisesine hazırlanıyorlar hem de hobi olarak çalışmalarını sürdürüyorlar. Burada öğrencilerimiz akrilik, sulu boya, pastel boya, karakalem tekniklerinde çeşitli resimleri yapıyorlar" dedi.
Gençlik Merkezi'ne gelen Eylem Özden ise ortamdan çok memnun olduklarını dile getirerek, gece geç saatlere kadar burada ders çalıştıklarını söyledi.

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Şırnak'ta huzur ortamı gençleri sanatla buluşturduŞırnak'ta huzur ortamı gençleri sanatla buluşturduŞırnak'ta huzur ortamı gençleri sanatla buluşturduŞırnak'ta huzur ortamı gençleri sanatla buluşturdu

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