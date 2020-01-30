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  4. Şırnak'ta "Kapan-5 Gabar Operasyonu" başlatıldı

Şırnak'ta "Kapan-5 Gabar Operasyonu" başlatıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.01.2020 09:55 | Son Güncelleme

Operasyona 780 jandarma, polis ve güvenlik korucusu katılıyor

İçişleri Bakanlığınca, Şırnak'ta "Kapan-5 Gabar Operasyonu"nun başlatıldığı bildirildi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Şırnak Gabar barınma alanında bulundukları değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek amacıyla Çakırsöğüt Jandarma Komando Tugay Komutanı ve Siirt İl Jandarma Komutanı'nın arazide sevk ve idare ettiği operasyonda jandarma komando, jandarma özel harekat, polis özel harekat ve güvenlik korucu timlerinden oluşan 780 personel, 51 operasyonel timin görev aldığı belirtildi.

Açıklamada, yurt içinde terörün tamamen ortadan kaldırılmasına yönelik "Kapan operasyonları"nın vatandaşların desteğiyle kararlı şekilde başarıyla sürdüğü vurgulandı.

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Anahtar Kelimeler:
İçişleri Bakanlığı Kapan-5 Gabar Operasyonu şırnak

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