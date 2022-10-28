Şırnak’ta kurulan tesis ile yılda 29 ton balık üretilecek

Şırnak İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Şırnak Üniversitesi tarafından Uludere Barajı’nda alabalık yetiştiriciliği tesisi kuruldu. Barajda kurulan tesiste alabalık üretilerek ekonomiye katkı sağlanacak.

Şırnak’ın Irak’a olan sınırın sıfır noktasında yapılan Uludere Baraj Gölü üzerinde 2 milyon TL bedelle kurulan tesiste, yıllık 29 ton balık üretimi yapılacak. Baraj üzerinde kurulumu tamamlanan 3 adet 16 metrekarelik dairesel kafeslerde 75 bin yavru alabalık bırakılacak.

Sahada çalışma yürüten Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tesisin kurulumunu tamamlayarak, Uludere Baraj Gölü sürdürülebilir alabalık yetiştiriciliğin geliştirilmesi proje tesisini hazır hale getirdi.

Şırnak İl Tarım ve Orman Müdürü Selman Demirel, “İlimizde kurulan Ilısu Barajı, Uludere’de kurulan 5 adet barajımız olsun, barajlarımızda bölgeyi balıkçılığa teşvik etmek, barajlarda balıkçılık ile ilgili bir çalışma yapmak, Şırnak Üniversitesiyle ortak yaptığımız 29 tonluk proje kapsamında bir eğitim merkezi kurmak istiyoruz. Balıkçılıkla ilgili ilimizde bir tesisin olmaması, balıkçılıkla ilgili balık yetiştiricilerin olmaması, burada amatör bir balıkçılık yapıp sularımı kirletmek yerine, bir eğitim merkezi kurup, yetiştiricilerimize, çiftçilerimize uzaman personellerimiz ile bir alan sağlamak. Amaç balıkçılığı bölgeye yeni bir kazanım, yeni alternatif bir ürün olarak hedefliyoruz” dedi.

Şırnak İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Su Ürünleri Mühendisi Rıdvan Hüsem, Şırnak İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Şırnak Üniversitesinin ortak projesi olan ve başka bir paydaş kurum tarafından desteklenen Şırnak Uludere Barajında sürdürülebilir alabalık yetiştiriciliğin geliştirilmesi projesi çerçevesinde, 16 metre çapında 3 adet Offshore kafes ile yılık 29 ton alabalık üretme hedeflediklerini belirtti.

Uludere Barajı’nın su ürünleri yetiştiriciliğine açılması için ön etüt çalışmaları dahilinde 2021 yılı ekim ayından bu yana aralıklarla su numuneleri aldıklarını ifade eden Hüsem, “Yerinde ölçümler yapıldı ve alınan bu su numuneleri Atatürk Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi laboratuvarlarında incelendi. Bir yıllık su analizleri incelendiğinde, barajın balık yetiştiriciliği için uygun olduğu tespit edildi.

Tarım ve Orman Bakanlığı Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğümüz tarafından Uludere Barajı su ürünleri yetiştiriciliği için açıldı. Proje kapsamında 3 adet Offshore kafes, 2 boylama nakil kafesi, balık boylama makinesi, kafes ağları, konteyner, yem deposu, platform kurulumları tamamlandı.

Proje dahilinde bir adet de tekne alındı. Kasım ayı ortalarında, Uludere Gülyazı alabalık tesislerinde hazır bekleyen 20 gramlık 75 bin yavru alabalık oradan alınarak tesisimize bırakılacaktır. Projenin öncelikli amacı, bölgede istihdamı sağlamak, bölgenin su kaynakları potansiyelini değerlendirmek. Topluma kaliteli hayvansal protein ihtiyacını karşılamak. Projenin en önemli çıktısı, yerel kalkınmaya katkı sunmaktır” dedi.

