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Şırnak'ta patlayıcı yapımında kullanılan malzeme bulundu

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.04.2019 09:03 | Son Güncelleme

Cizre ilçesinde PKK'lı teröristlerce Irak'tan getirildiği değerlendiren ve patlayıcı yapımında kullanılan 30 kilogram alüminyum tozu ile patlayıcı düzenekleri ele geçirildi

Şırnak'ın Cizre ilçesinde terör örgütü PKK'nın bombalı eylemlerde kullanılacağı değerlendirilen 30 kilogram alüminyum tozu ve patlayıcı düzenekleri bulundu.

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, Korucu köyünde PKK'lı teröristlerin çanta içerisinde el yapımı patlayıcı saklandığı bilgisi üzerine İl Jandarma Komutanlığı ve Kurumcu Jandarma Komutanlığı tarafından operasyon düzenlendi.

Bomba arama köpeklerinin katıldığı arazi aramasında güvenlik güçleri PKK'lı teröristlerin taş yığınları arasında gizlediği iki sırt çantası tespit etti. Çantalarda el yapımı patlayıcı yapımında kullanılan 30 kilogram alüminyum tozu, 10 fünye, 3 elektronik devre kartı ve 50 metre fitil buldu.

Patlayıcı malzemeleri bomba imha uzmanlarınca kontrollü olarak imha edildi.

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bomba düzenek eyp şırnak

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