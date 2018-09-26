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Şırnak'ta PKK'dan mayınlı tuzak: 2 güvenlik korucusu şehit (3)

YAŞAM HABERLERİ  | 26.09.2018 21:59 | Son Güncelleme

ŞEHİT KORUCULAR TOPRAĞA VERİLDİ Şehit güvenlik korucuları Süleyman Tosun ve Halil Yelboğa için Şırnak Piyade Tümen Komutanlığı’nın ardından Şırnak Hudut Tabur Komutanlığı'nda da tören düzenlendi.

Şırnak'ta PKK'dan mayınlı tuzak: 2 güvenlik korucusu şehit (3)

ŞEHİT KORUCULAR TOPRAĞA VERİLDİ
Şehit güvenlik korucuları Süleyman Tosun ve Halil Yelboğa için Şırnak Piyade Tümen Komutanlığı’nın ardından Şırnak Hudut Tabur Komutanlığı'nda da tören düzenlendi. Törene Şırnak Valisi Mehmet Aktaş, Silopi Kaymakamı Sezer Işıktaş, Jandarma Sınır Tümen Komutanı Tuğgeneral Halil Soysal, Çakırsöğüt Jandarma Komando Tugay Komutanı Tuğgeneral Alper Sır, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Selçuk Yıldırım, Emniyet Müdürü Ömer Uslusoy, İlçe Jandarma Komutanı Cem Yalçın katıldı. Silopi İlçe Müftüsü Hüseyin Elçi, şehitler için kısa bir konuşma yaparak dua etti. Buradaki törenin ardındanşehit Toşun ve Yelboğa'nın cenazeleri toprağa verilmek üzere ambulanslarla Çalışkan belde mezarlığına getirildi. Kılınan cenaze namazının ardından şehit korucular, törenle toprağa verildi. Şehitlerin mezarına toprak dökülürken, askeri maganda saygı atışı yaptı.
ŞEHİT KARDEŞİ: KİMSE KEYİFLENMESİN İNTİKAMIN 5 KATINI ALIRIZ
Şırnak Valisi Mehmet Aktaş, şehit Süleyman Tosun ve Halil Yerboğa'nın tabutlarına bağlı bayrakları, çocuklarına verdi. Şehit Tosun'un ağabeyi ve Çalışkan Belde Belediye Başkanı Nadir Tosun, gözyaşları arasında yaptığı konuşmada şehit kanlarının yerde kalmayacağını belirterek, "Yüz şehit versek dahi vazgeçmeyeceğiz. Baş koymuşuz. Kimse gülmesin, keyfi gelmesin. İntikamın 5 katını da alırız" dedi.
VALİ: KALLEŞÇE TUZAKLAR KURUYORLAR
Vali Mehmet Aktaş da şehitlerin intikamının teröristlerden ağır bir şekilde alınacağını belirterek, "Gerekirse hepimiz bu uğurda can veririz, şehitlerin intikamını alırız. Asker, polis ve korucunun karşısına çıkamadıkları için böyle kalleşçe tuzaklar kuruyorlar. Bu tuzakları onların başına geçireceğiz inşallah" dedi.

FOTOĞRAFLI

Şırnak'ta PKK'dan mayınlı tuzak: 2 güvenlik korucusu şehit (3)Şırnak'ta PKK'dan mayınlı tuzak: 2 güvenlik korucusu şehit (3)Şırnak'ta PKK'dan mayınlı tuzak: 2 güvenlik korucusu şehit (3)Şırnak'ta PKK'dan mayınlı tuzak: 2 güvenlik korucusu şehit (3)

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