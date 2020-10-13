HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Şırnak’ta terör operasyonu: 23 gözaltı

Şırnak’ta terör operasyonu: 23 gözaltı

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.10.2020 01:04 | Son Güncelleme

Şırnak’ta PKK/KCK, FETÖ/PDY terör örgütlerine yönelik son 6 gündür devam edene operasyonlar neticesinde 23 kişi gözaltına alındı.Edinilen bilgiye göre, terörle mücadele kapsamında İl Emniyet Müdürlüğünce 5-11 Ekim 2020 tarihleri arasında il merkezi ve ilçelerinde PKK/KCK ve FETÖ/PDY terör örgütlerine yönelik operasyon başlatıldı.

Şırnak’ta PKK/KCK, FETÖ/PDY terör örgütlerine yönelik son 6 gündür devam edene operasyonlar neticesinde 23 kişi gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre, terörle mücadele kapsamında İl Emniyet Müdürlüğünce 5-11 Ekim 2020 tarihleri arasında il merkezi ve ilçelerinde PKK/KCK ve FETÖ/PDY terör örgütlerine yönelik operasyon başlatıldı. Operasyonlarda toplam 23 şüpheli gözaltına alındı, 8 şüpheli adli kontrol şartı ve yurt dışı çıkış yasağıyla olmak üzere 19 şüpheli çıkarıldıkları adli makamlarca serbest bırakıldı. 1 şüpheli ise ilgili il ve birimine teslim edildi. 1 şüphelinin ise gözaltı işlemleri devam ederken, 2 şüpheli çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Borsa İstanbul'da gong şişe cam için çaldı!Borsa İstanbul'da gong şişe cam için çaldı!
İZBAN’da sigara içip şarkı söyleyen şahıslara 13 bin liraya yakın cezaİZBAN’da sigara içip şarkı söyleyen şahıslara 13 bin liraya yakın ceza
İşte harem güvecinin tarifi...İşte harem güvecinin tarifi...
En Çok Okunan Haberler
Almanya'dan Oruç Reis tepkisi: Akıllıca bir adım olmaz
Almanya'dan Oruç Reis tepkisi: Akıllıca bir adım olmaz
12 Ekim Türkiye koronavirüs tablosu: 58 can kaybı, bin 614 yeni hasta
12 Ekim Türkiye koronavirüs tablosu: 58 can kaybı, bin 614 yeni hasta
Hastaneden Muhittin Böcek'in sağlık durumuna ilişkin açıklama
Hastaneden Muhittin Böcek'in sağlık durumuna ilişkin açıklama
Güpegündüz kaçırmışlardı! 'Tehditle fuhuş yapmaya zorlandım'
Güpegündüz kaçırmışlardı! 'Tehditle fuhuş yapmaya zorlandım'
Kaos büyüdü! Terim ile yönetim arasındaki ipler kopuyor...
Kaos büyüdü! Terim ile yönetim arasındaki ipler kopuyor...
Sansürsüz paylaştı, tepki yağdı! 'Ülken şu anda savaşta...'
Sansürsüz paylaştı, tepki yağdı! 'Ülken şu anda savaşta...'
İlginizi Çekebilir
İşini kaybetmiş birine asla söylememeniz gereken 20 şey!
İşini kaybetmiş birine asla söylememeniz gereken 20 şey!
Antalya'da trans birey çıplak halde ölü bulundu
Antalya'da trans birey çıplak halde ölü bulundu
En çok satın alınan 7 spor ayakkabı!
En çok satın alınan 7 spor ayakkabı!
Diyarbakır’da silahlı çatışma: Ölü ve yaralılar var
Diyarbakır’da silahlı çatışma: Ölü ve yaralılar var
Yüzüne asit atan sevgilisini affeden Berfin Özek: Bu karardan çok pişmanlık duydum
Yüzüne asit atan sevgilisini affeden Berfin Özek: Bu karardan çok pişmanlık duydum
'Benim vergilerimle maaş alıyorsun' sözü için emsal karar
'Benim vergilerimle maaş alıyorsun' sözü için emsal karar
Diğer Haberler
İZBAN’da sigara içip şarkı söyleyen şahıslara 13 bin liraya yakın ceza
İZBAN’da sigara içip şarkı söyleyen şahıslara 13 bin liraya yakın ceza
Osmaniye'de bahçede otururken hemen yanlarına düştü: Göktaşı ise satmak istiyorum
Bahçede otururken hemen yanlarına düştü
İzmir'de terör operasyonu: 1 kişi tutuklandı
İzmir'de terör operasyonu: 1 kişi tutuklandı
İzmir'de sahte alkol üretiminin kilit ismi yakalandı
İzmir'de sahte alkol üretiminin kilit ismi yakalandı
Ordu'da orman yangınına müdahale eden kişi yaşamını yitirdi
Acı olay! Yangını söndürmek isterken hayatını kaybetti
12 Ekim Sayısal Loto sonuçları belli oldu! Sayısal Loto sonuç sorgulama nasıl yapılır? Sayısal Loto sonuçları 12 Ekim 2020!
Çekiliş sonuçları belli oldu
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.