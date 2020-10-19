Şırnak’ta terör örgütü PKK/KCK, FETÖ/PDY’ye darbe: 29 gözaltı

Şırnak’ta PKK/KCK, FETÖ/PDY terör örgütlerine yönelik son 6 gündür devam edene operasyonlar neticesinde 29 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, terörle mücadele kapsamında Şırnak İl Emniyet Müdürlüğünce 12-18 Ekim tarihleri arasında il merkezi ve ilçelerinde PKK/KCK ve FETÖ/PDY terör örgütlerine yönelik operasyon başlatıldı. Operasyonlar neticesinde toplam 29 şüpheli gözaltına alındı. 3 şüpheli adli kontrol şartıyla, 15 şüpheli ise çıkarıldıkları adli makamlarca serbest bırakıldı. 3 şüpheli ilgili il ve birimine teslim edildi. 6 şüphelinin gözaltı işlemleri devam ederken, 2 şüpheli çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklandı.

