Vatandaşlarla kucaklaşmaya devam edeceklerini ifade eden Ersoy, "Bu fotoğraf memleketimin huzura, kardeşliğe, güvene en fazla ihtiyaç duyan, hasret duyan toprakların isyanının fotoğrafıdır. Allah sizden razı olsun." diye konuştu.

Valilik ve Uludere Belediyesince bu yıl ikincisi düzenlenen Kato Dağı eteklerinde İnceler köyü meydanındaki festivalin ikinci gününde de konserler verildi, spor etkinlikleri yapıldı, yöresel ürünler sergilendi.

Şırnak'ta Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Kültür ve Turizm Bakanlığının katkılarıyla organize edilen "Uludere Gençlik ve Huzur Festivali" ikinci gününde de büyük ilgi gördü.

İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, Şırnak'ta düzenlenen "Gençlik ve Huzur Festivali'ne ilişkin, "Bu fotoğraf memleketimin huzura, kardeşliğe, güvene en fazla ihtiyaç duyan, hasret duyan toprakların isyanının fotoğrafıdır. Allah sizden razı olsun." dedi.

"Bugünkü bu fotoğraf, 'artık yeter' isyanınız bizlere çok büyük bir güç ve çok büyük bir umut veriyor." diyen Ersoy, şunları kaydetti:

"Siz bu birliğinize, beraberliğinize, huzurunuza, kardeşliğinize sahip çıkmaya devam ederseniz Allah'ın izniyle bu memleketin bütün yaylaları, köyleri, ovaları ve bu coğrafyanın bütün toprakları bu güzel insanların emrinde olacak. Bir yandan terör ve teröristle mücadele ederken diğer yandan ömrümüz yettikçe her güzel gününüzde sizin yanınızda olacağız, bundan kimsenin şüphesi olmasın."

- "Bizlere düşen bu ortamı kalıcı hale getirmek"

Şırnak Valisi Ali Hamza Pehlivan da festivalin bölgedeki birlik ve beraberliğin pekişmesine vesile olduğunu aktardı.

Bölgede ve kentte sağlanan huzurla daha güzel günlere hızlı adımlarla ilerlediklerini dile getiren Pehlivan, şöyle konuştu:

"Tabii ki bu huzur ortamının bu huzur ikliminin sağlanmasında üstün bir gayret var. Bu gayreti ortaya koyan, bizlere destek olan başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere bütün bakanlarımıza ve bakanlıklarımıza, devletimizin bütün kurum ve kuruluşlarına, güvenlik birimlerimize ve tek tek bütün vatandaşlarımıza şükranlarımı sunuyorum. Huzur iklimi belli bir aşamaya geldi. Şimdi bizlere düşen bu ortamı kalıcı hale getirmek."