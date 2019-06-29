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Şırnak'taki Namaz Dağı'nda yamaç paraşütü yarışması

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.06.2019 17:21 | Son Güncelleme

ŞIRNAK Yamaç Paraşütü ve Doğa Sporları Kulübü'nce Namaz Dağı'nda 10 ilden çok sayıda pilotun katılımıyla ilk kez yamaç paraşütü yarışması düzenlendi.

Sekvan KÜDEN/ŞIRNAK,(DHA)- ŞIRNAK Yamaç Paraşütü ve Doğa Sporları Kulübü'nce Namaz Dağı'nda 10 ilden çok sayıda pilotun katılımıyla ilk kez yamaç paraşütü yarışması düzenlendi.

Şırnak kent merkezindeki 1950 rakımlı Namaz Dağı'nda ilk kez yamaç paraşütü yarışması düzenlendi. Türkiye Hava Sporları Federasyonu'nun desteklediği 'Namaz Dağı Abdullah Karayalçın Hedef Yarışması' sabahın erken saatlerin başladı. Yarışmaya Doğu ve Güneydoğu'nun 10 ilinden 20 pilot katılırken, 2 gün devam edecek olan yarışmada pilotlar Namaz Dağı'nda uçmanın keyfini yaşayacak.

Hedef yarışmasının açılış programına Şırnak Valisi Mehmet Aktaş, AK Parti Şırnak Milletvekili Rizgin Birlik, Belediye Başkanı Mehmet Yarka, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Selçuk Yıldırım, vatandaşlar ve yamaç paraşütü pilotları katıldı. Programda, yamaç paraşütü pilotları tarafından ziyaretçilere görsel şölen sunuldu.

'ŞIRNAK TERÖR OLAYLARIYLA ANILAN BİR İL OLMAKTAN KURTULDU'

Etkinliğe katılan Vali Mehmet Aktaş, Şırnak'ın terörle anılan bir kent olmaktan çıktığını söyledi. Şırnak'ta böylesi etkinliklerin devam edeceğini anlatan Vali Aktaş, "Şırnak Yamaç Paraşütü ve Doğa Sporları ile Türkiye Hava Sporları Federasyonu'nun iş birliğinde ilimizde paraşüt hedef yarışması düzenleniyor. İlimizde hava sporları çok rahatlıkla yapılabilecek bir hava şartlarına ve coğrafi şartlara sahibiz. Özellikle Namaz Dağı bu noktada çok öne çıkan bir nokta. Türkiye genelinde çok bilinen bir yer. Namaz Dağı'nda arkadaşlarımız çok sıklıkla yamaç paraşütü faaliyetini yapabiliyorlar. Bugün de bunun çok önemli bir ayağını hedef yarışmasını çok geniş katılımla düzenliyoruz. İlimiz artık Allah'ın izniyle kötü olaylarla, terör olaylarıyla anılan bir il olmaktan kurtuldu. İlimizde her türlü sosyal, kültürel aktiviteyi arkadaşlarımız rahatlıkla yapabiliyorlar. Şırnak ilimiz bundan sonra böyle güzellikler, güzel organizasyonlarla anılacak. İnşallah burası bu tür faaliyetlerle daha tanınır hale gelecek. Yine buranın ekonomisin, sosyal yapısına da illaki bu tür faaliyetler çok olumlu katkı verecek" dedi.

AK Parti Şırnak Milletvekili Rizgin Birlik ise yamaç paraşütünü sporunun Şırnak'ın tanıtımı açısından çok önemli olduğunu, sürekli terörle anılan Şırnak'ın bundan sonra böyle güzel spor aktiviteleriyle anılacağını söyledi.

Şırnak Yamaç Paraşütü ve Doğa Sporları Kulübü Derneği Başkanı Osman Oğrak; bu yarışma düzenlemedik amaçlarının Şırnak'ta yamaç paraşütünün yapıldığına dair bir mesaj vermek istediklerini belirterek, "Artık Şırnak'ın olaylarla kaygılarla, endişeyle anılmasını değil de, sosyal faaliyetlerle huzurla anılmasını istiyoruz. Bu sosyal faaliyetlerin olması Şırnak için hem turizm potansiyeli olarak büyük bir ivme kazandıracaktır" diye konuştu. Yarışmanın yarın devam edeceği bildirildi.

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