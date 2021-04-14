Sırp modele dehşeti yaşatmıştı! 112'yi aramadığı ortaya çıktı

İstanbul 8. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuksuz sanık Çağrı Reşat Mehmet Tortop ve taraf avukatları katıldı. Müşteki Tanja Dukiç ise duruşmaya katılmadı.

"SANIĞIN BEYANLARI SUÇTAN KURTULMAYA YÖNELİK"

Hakim, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'ndan (BTK) yazının dosyaya ulaştığını belirtti. Tanja Dukiç'in avukatı, "Sanığın olay günü 112'yi (Acil çağrı merkezi) aradığına ilişkin bir bilgi yoktur. Sanığın beyanları suçtan kurtulmaya yöneliktir" dedi.

MÜŞTEKİNİN PSİKOLOJİK RAHATSIZLIĞI OLDUĞUNU ÖNE SÜRDÜ

Bunun üzerine sanık Çağrı Reşat Mehmet Tortop söz alarak "Olay günü hastaneyi aradım, 112 olarak adlandırmış olabilirim. Benim sosyal medyadan üzerime gelinmektedir. Yine o psikolojiyle 'Çağrı'yı affettim' diye açıklama yapmış. Kendisinin psikolojik rahatsızlığı bulunmaktadır. Müştekinin hastalığı olmadığına ilişkin rapor sunsalar da bizim sunduğumuz rapor orjinaldir. Sunduğumuz raporda ilaçlarını alabilmek için Sırbistan'dan getirilmiştir" dedi. Sanık avukatı da müşteki hakkında psikolojik rahatsızlığına ilişkin Adli Tıp Kurumu'ndan rapor alınmasını talep etti.

"RAHATSIZLIK YOK, OLSA BİLE BU SUÇLARI İŞLEMEDİĞİ ANLAMINA GELMEZ"

Psikolojik rahatsızlık iddiasını kabul etmediklerini belirten şikayetçi Tanja Dukiç'in avukatı, "Müştekinin iddia edilen psikolojik rahatsızlığı isnat edilen suçlarla alakalı değildir. Sanık kasten yaralama ve hürriyeti tahditten yargılanmaktadır. Müştekinin psikolojik olarak rahatsız olması, sanığın bu suçları işlemediği anlamına gelmez" diye konuştu.