HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Politika
  4. Sırrı Sakık'tan tepki çeken sözler! "İmralı'daki tecritin kapısını kıracağız" diyerek duyurdu

Sırrı Sakık'tan tepki çeken sözler! "İmralı'daki tecritin kapısını kıracağız" diyerek duyurdu

03.05.2023 15:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yeşil Sol Parti milletvekili adayı olan Sırrı Sakık, Erzurum'da düzenlenen mitingde tepki çekecek açıklamalarda bulundu. Özgürlük için alanlarda olduklarının altını çizen Sakık "İmralı’daki tecritin kapısını kıracağız. Özgürlükleri hayata geçireceğiz. Arkadaşlarımız özgür olacaklar" diye konuştu.

Sırrı Sakık'tan tepki çeken sözler! "İmralı'daki tecritin kapısını kıracağız" diyerek duyurdu

14 Mayıs'ta yapılacak olan seçimlerde Yeşil Sol Parti'den milletvekili adayı olan Sırrı Sakık'tan yine tartışma yaratan bir açıklama geldi. Partisinin Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı olan Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleyeceğine vurgu yapan Sakık, özgürlük için alanlarda olduklarını belirtirken, HDP eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın serbest kalacağına inandığını söyledi.

"İMRALI’DAKİ TECRİTİN KAPISINI KIRACAĞIZ"

Erzurum'da düzenlenen miting sırasında atılan "Selo'ya özgürlük" sloganlarına değinen Sakık "Şimdi Selahattin’e özgürlük dediniz. Tabii ki biz özgürlük için alanlardayız. Valla gideceğiz, orada mücadele edeceğiz. Zindanların kapısını açacağız. İmralı’daki tecritin kapısını kıracağız. Özgürlükleri hayata geçireceğiz. Arkadaşlarımız özgür olacaklar. İnanıyorum önümüzdeki yerel seçimlerde burada, içeride bulunan Selahattin Demirtaş, Gülten Kışanak, Figen Yüksekdağ, Sabahat Tuncel ve Ayla Akat ve içerideki on binlerce arkadaşımız özgür olacak ve biz burada size hep beraber hitap edeceğiz buna inanıyorum." dedi.

gfhdfh


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
"Bütün Türkiye duysun" diyerek açıkladı!"Bütün Türkiye duysun" diyerek açıkladı!
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Konya'da petrol müjdesi!Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Konya'da petrol müjdesi!
'Seçim netleşmiştir' dedi, 12 gün kala son anketi açıkladı'Seçim netleşmiştir' dedi, 12 gün kala son anketi açıkladı
Anahtar Kelimeler:
Sırrı Sakık

En Çok Okunan Haberler

SON DAKİKA | Nisan ayı enflasyonu açıklandı: Memur ve emekli için 4 aylık zam oranı kesinleşti! İşte refah payı ile yeni zamlı maaş tablosu...

SON DAKİKA | Nisan ayı enflasyonu açıklandı: Memur ve emekli için 4 aylık zam oranı kesinleşti! İşte refah payı ile yeni zamlı maaş tablosu...

Motorinde bir indirim iptal edildi, daha büyüğü geliyor! 14 ay sonra ilk kez olacak

Motorinde bir indirim iptal edildi, daha büyüğü geliyor! 14 ay sonra ilk kez olacak

11 gün kala seçim anketi! Son bir ayda büyük değişim

11 gün kala seçim anketi! Son bir ayda büyük değişim

Doğal gaz tesisinde dikkat çeken diyalog!

Doğal gaz tesisinde dikkat çeken diyalog!

Muharrem İnce'nin oyları düştü, işler değişti!

Muharrem İnce'nin oyları düştü, işler değişti!

Erdoğan imzaladı, o isimler görevden alındı

Erdoğan imzaladı, o isimler görevden alındı

İlginizi Çekebilir

Günlerce aradılar! Cansız bedeninin parçaları timsahın midesinden çıktı

Günlerce aradılar! Cansız bedeninin parçaları timsahın midesinden çıktı

Yeni evinin duvarlarında servet buldu! Mutluluğu kısa sürdü

Yeni evinin duvarlarında servet buldu! Mutluluğu kısa sürdü

Ünlü markalar, en sevilen ürünler! Şimdi hepsi indirimde, kaçırmayın

Ünlü markalar, en sevilen ürünler! Şimdi hepsi indirimde, kaçırmayın

5 yaşındaki oğlunu boğarak öldürdü! Cansız bedenini parçalara ayırıp...

5 yaşındaki oğlunu boğarak öldürdü! Cansız bedenini parçalara ayırıp...

İtirafı tartışma yarattı! “Cinsel ilişkiye girmeden sperm kitiyle...”

İtirafı tartışma yarattı! “Cinsel ilişkiye girmeden sperm kitiyle...”

Her evin ihtiyacı olan ürünlerde indirim! Yaşam alanınıza yeni bir soluk getirecek

Her evin ihtiyacı olan ürünlerde indirim! Yaşam alanınıza yeni bir soluk getirecek

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.