Sırrı Sakık'tan tepki çeken sözler! "İmralı'daki tecritin kapısını kıracağız" diyerek duyurdu

14 Mayıs'ta yapılacak olan seçimlerde Yeşil Sol Parti'den milletvekili adayı olan Sırrı Sakık'tan yine tartışma yaratan bir açıklama geldi. Partisinin Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı olan Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleyeceğine vurgu yapan Sakık, özgürlük için alanlarda olduklarını belirtirken, HDP eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın serbest kalacağına inandığını söyledi.

"İMRALI’DAKİ TECRİTİN KAPISINI KIRACAĞIZ"

Erzurum'da düzenlenen miting sırasında atılan "Selo'ya özgürlük" sloganlarına değinen Sakık "Şimdi Selahattin’e özgürlük dediniz. Tabii ki biz özgürlük için alanlardayız. Valla gideceğiz, orada mücadele edeceğiz. Zindanların kapısını açacağız. İmralı’daki tecritin kapısını kıracağız. Özgürlükleri hayata geçireceğiz. Arkadaşlarımız özgür olacaklar. İnanıyorum önümüzdeki yerel seçimlerde burada, içeride bulunan Selahattin Demirtaş, Gülten Kışanak, Figen Yüksekdağ, Sabahat Tuncel ve Ayla Akat ve içerideki on binlerce arkadaşımız özgür olacak ve biz burada size hep beraber hitap edeceğiz buna inanıyorum." dedi.



