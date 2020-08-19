Sırt ağrısı çekenler için en iyi seks pozisyonları

Zevk vermesi gereken seks, sırt ağrısı çekenler için işkenceye dönüşebiliyor. Uzmanlar, sırt ağrısı çekenlerin uygulayabileceği en iyi seks pozisyonlarını açıkladı.

Sırt ağrınız eğildiğiniz zaman artıyorsa, ileri doğru eğilme gerektiren pozisyonlar size iyi gelmeyecektir. Bununla birlikte, ağrınız sırtınızı desteklediğiniz durumlarda hafifliyorsa, misyoner pozisyonunu deneyebilirsiniz. Sırtınızı daha fazla desteklemek için kalçanızın veya dizlerinizin arasına bir yastık yerleştirerek desteği artırabilirsiniz.

Geriye hareket ederken ağrı oluşuyorsa veya eklem sorunları varsa yan durabileceğiniz kaşık pozisyonu ideal olacaktır.

Eğer seks esnasında başka ağrılar hissederseniz, bir profesyonelle konuşmak en iyisidir. Teknikleri daha rahat hale getirmek, sırtınız yerine kalçalarınızla veya dizlerinizle hareket etmenize yardımcı olmak için yastık kullanımı iyi bir seçenek olabilir. Ancak ağrılarınızla ilgili bir sağlık uzmanından yardım istemeyi ihmal etmeyin. En önemlisi de, kendinizi iyi hissetmediğinizde partnerinizle açık iletişim kurabilmeniz.

