HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Sağlık
  4. Sırt ağrısıyla gittiği hastanede kalp ameliyatı oldu

Sırt ağrısıyla gittiği hastanede kalp ameliyatı oldu

23.11.2021 10:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Zonguldak’ta sırt ağrısı şikayetiyle hastaneye başvuran Yüksel Tosun'un, 4 damarının tıkalı olduğu ortaya çıkınca ameliyata alındı. Başarılı geçen operasyon sonrası hastanenin 500’üncü hastası olması nedeniyle pasta kesildi.

Sırt ağrısıyla gittiği hastanede kalp ameliyatı oldu

Zonguldak’ta kuyumcu esnafı olan Yüksel Tosun, sırt ağrısı şikayetiyle özel bir hastaneye giderek yapılan kontrollerinin ardından kalp ameliyatı olmasına karar verildi. Ameliyata alınan Tosun, şimdi sağlığına kavuştu. Hastanenin 500’üncü hastası olması sebebiyle Yüksel Tosun’u taburcu edileceği gün, üzerinde hastanenin adının ve 500. Hasta yazan bir pasta kesildi.

Ameliyatı gerçekleştiren Doktor Ali Kemal Gür ve ekibine teşekkür eden Tosun, hastaneye başvuru sürecini anlattı. Tosun yaptığı açıklamada, “Doktor arkadaşıma tedavi olduktan sonra anjiyo olmayı önerdi, bu hastaneye yönlendirildik. Burada da baktırdıktan sonra anjiyoda 4 damar tıkanık denilince, herhalde şaka yapıyorlar diye düşündüm. Hastalık herkes için var, çok şaşırdık ve çok üzüldük. Ali Kemal hocamla tanıştırdılar, bir an görünce hocama ısındım. Ameliyatımızı olduk, Allah razı olsun Ali Kemal hocamdan” ifadelerini kullanırken, hemşireler ve hastane personeline teşekkür etti.

BioNTech aşısı 12-15 yaş grubuna yüzde 100 etkiliBioNTech aşısı 12-15 yaş grubuna yüzde 100 etkili

KENDİSİNİN 200, HASTANENİN 500'ÜNCÜ HASTASI

Ameliyatı gerçekleştiren Doç. Dr. Ali Kemal Gür, süreç hakkında bilgiler verdi. 200’üncü hastası olduğunu vurgulayan Doktor Gür açıklamasında; “Hastamızın 4 damarı tıkalıydı, geçen hafta Bypass yaptık, ameliyatımız güzel geçti. 3-4 gün serviste tuttuktan sonra inşallah bugün taburcu edeceğiz.”

"KALP AMELİYATI İÇİN EREĞLİ'Yİ DERCİH EDİYORLAR"

Hastane Başhekimi Dr. Nevzat Çimenoğlu, kalp ameliyatı için Türkiye’nin dört bir yanından hastalar geldiğini ifade ederek şunları söyledi:

Akciğer kanseri tedavisinde 3 önemli gelişme! Yaşam süresini uzatıyorAkciğer kanseri tedavisinde 3 önemli gelişme! Yaşam süresini uzatıyor

Hastanemizde kalp merkezini açalı 1,5 sene oldu. Bu süre içerisinde gittikçe hasta sayımız artmaya başladı. Ereğli bir ilçe ve insanların açık kalp ameliyatı olmasına karar vermesi kolay değil. Böyle bir ilçede kalp ameliyatı olmak şüphe ile karşılanıyordu ama bunu hocalarımızın sayesinde aştık. Kolay olmadı, bu güven meselesi. Şimdi geldiğimiz noktada bölgede, eminim iyi bir isim yaptığımızı düşünüyoruz. Hastalarımıza iyi ve kaliteli bir hizmet verdiğimizi düşünüyoruz. Özellikle kardiyoloji alanında aldığımız sonuçlar da çok güzel. Dolayısıyla ilçemize, bölgemiz ve Zonguldak dışından da çoğu yerden hasta geliyor. Ali Kemal hocamız en son Siirt’ten bir hastamızı ameliyat etti. Sivas, Çorum, Malatya, Kütahya’dan gelen hastalarımız vardı. Bu hem bizim için hem de bir Zonguldaklı olarak gurur kaynağı oluyor. Ulaştığımız hasta sayısı 500’ü buldu. Ali Kemal hocam da Bypass’ta 200’ü geçti. İnşallah bundan sonra hizmetlerimizi sağlık alanında daha iyi bir şekilde vermeye devam edeceğiz.

Konuşmaların ardından Yüksel Tosun tarafından kesilen pasta, ameliyatını başarıyla gerçekleştiren doktor ve hemşirelere ikram edildi.

(İHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Tek tek analiz edildi! Karıncaların neden ''öpüştüğü'' belli olduTek tek analiz edildi! Karıncaların neden ''öpüştüğü'' belli oldu
Avantajlı tatil sizin elinizde! Fırsatları kaçırmayınAvantajlı tatil sizin elinizde! Fırsatları kaçırmayın
BioNTech aşısı 12-15 yaş grubuna yüzde 100 etkiliBioNTech aşısı 12-15 yaş grubuna yüzde 100 etkili
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Metin Akpınar'ın o sözlerine Cem Yılmaz'dan yanıt: Bir gün beni sahnede izlerse...

Metin Akpınar'ın o sözlerine Cem Yılmaz'dan yanıt: Bir gün beni sahnede izlerse...

46 kişi yanarak can verdi

46 kişi yanarak can verdi

Yörük kızı Müslüme'nin dedesi tutuklandı

Yörük kızı Müslüme'nin dedesi tutuklandı

Ülkemizi ekonomik kurtuluş savaşından zaferle çıkaracağız

Ülkemizi ekonomik kurtuluş savaşından zaferle çıkaracağız

Nevşin Mengü’den kötü haber

Nevşin Mengü’den kötü haber

Gece yarısı kameraların karşısına geçti! "Yeter artık"

Gece yarısı kameraların karşısına geçti! "Yeter artık"

İlginizi Çekebilir

Kampta konfor arayanlar için indirimli ekipmanlar

Kampta konfor arayanlar için indirimli ekipmanlar

Yer: İstanbul! Fransız kadınla otele giden Katarlının sonu kötü bitti

Yer: İstanbul! Fransız kadınla otele giden Katarlının sonu kötü bitti

Kendin yapçıların ihtiyacı olan aletler

Kendin yapçıların ihtiyacı olan aletler

14 ülkeye yayıldı! Uzman isim uyardı: Koronadan daha bulaşıcı ve öldürücü

14 ülkeye yayıldı! Uzman isim uyardı: Koronadan daha bulaşıcı ve öldürücü

Günler sonra açıkladı: Kabul etmedim

Günler sonra açıkladı: Kabul etmedim

İYİ Partili Durmuş Yılmaz'dan yeni açıklama

İYİ Partili Durmuş Yılmaz'dan yeni açıklama

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.