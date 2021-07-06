Sırt çantasına koyup terk ettiler! ''Çantanın içinde bebek görünce şoka girdik''

Filipinler'in Güney Cotabato eyaletinde terk edilmiş bir erkek bebek çanta içine konulmuş halde bulundu.

Çite asılan bebekte herhangi bir darp izine rastlanmazken aç ve susuz kaldığı tespit edildi.

AĞLAMA SESİNE KOŞTULAR

Mahalle sakini Mary Kris Dela Cruz, "Bebeğin ağladığını duyduğumuzda sabahın erken saatleriydi. Garipti çünkü evde bebeğimiz yoktu. Sesin nereden geldiğini aradık ve bizi ön kapıya götürdü. Çantanın içinde bir şey hareket ediyordu ve bu bebekti. Şoka girdik" dedi.

Bebek hastaneden taburcu edildikten sonra sosyal hizmetlere teslim edildi. Polis her yerde anne ve babayı arıyor.



