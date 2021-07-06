HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Sırt çantasına koyup terk ettiler! ''Çantanın içinde bebek görünce şoka girdik''

Sırt çantasına koyup terk ettiler! ''Çantanın içinde bebek görünce şoka girdik''

06.07.2021 10:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Filipinler'de terk edilmiş bir erkek bebek sırt çantasının içinde bulundu. Bir evin bahçe çitine asılı bulunan bebeğin ağlama sesini duyan vatandaşlar, durumu yetkililere bildirerek bebeğin kurtulmasını sağladı.

Sırt çantasına koyup terk ettiler! ''Çantanın içinde bebek görünce şoka girdik''

Filipinler'in Güney Cotabato eyaletinde terk edilmiş bir erkek bebek çanta içine konulmuş halde bulundu.

Çite asılan bebekte herhangi bir darp izine rastlanmazken aç ve susuz kaldığı tespit edildi.

Screenshot_16

AĞLAMA SESİNE KOŞTULAR

Mahalle sakini Mary Kris Dela Cruz, "Bebeğin ağladığını duyduğumuzda sabahın erken saatleriydi. Garipti çünkü evde bebeğimiz yoktu. Sesin nereden geldiğini aradık ve bizi ön kapıya götürdü. Çantanın içinde bir şey hareket ediyordu ve bu bebekti. Şoka girdik" dedi.

Bebek hastaneden taburcu edildikten sonra sosyal hizmetlere teslim edildi. Polis her yerde anne ve babayı arıyor.

Yok böyle vicdansızlık! Sezaryen ile doğurduğu bebeğini hastanede bırakıp kaçtıYok böyle vicdansızlık! Sezaryen ile doğurduğu bebeğini hastanede bırakıp kaçtı


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Şaşkına çeviren akım! Binlerce kişi işlerini bırakıp sırt üstü yatmaya başladıŞaşkına çeviren akım! Binlerce kişi işlerini bırakıp sırt üstü yatmaya başladı
PARTNERŞeyma tektaşını yeniden taktı!Şeyma tektaşını yeniden taktı!
Koronavirüsten ölenlerin sayısı 4 milyonu geçtiKoronavirüsten ölenlerin sayısı 4 milyonu geçti
Anahtar Kelimeler:
Filipinler
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Müge Anlı hakkında bomba iddia! Acun Ilıcalı devrede

Müge Anlı hakkında bomba iddia! Acun Ilıcalı devrede

Meteoroloji'den turuncu uyarı! İstanbullular dikkat

Meteoroloji'den turuncu uyarı! İstanbullular dikkat

Kritik öneri: Sadece aşı olanlar girecek

Kritik öneri: Sadece aşı olanlar girecek

Erdoğan'dan Kabine toplantısı sonrası müjde

Erdoğan'dan Kabine toplantısı sonrası müjde

Kırmızı mayosunu giyip amuda kalktı!

Kırmızı mayosunu giyip amuda kalktı!

Rezaletlere bir yenisi daha eklendi! Kamerayı açık unuttu...

Rezaletlere bir yenisi daha eklendi! Kamerayı açık unuttu...

İlginizi Çekebilir

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Bakan Koca'dan aşı açıklaması: Yarın başlıyor

Bakan Koca'dan aşı açıklaması: Yarın başlıyor

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Zelenskiy dünyaya duyurdu: Türkiye'de üretimine başlandı

Zelenskiy dünyaya duyurdu: Türkiye'de üretimine başlandı

Mehmet Aydın'ın avukatından iddialara yalanlama

Mehmet Aydın'ın avukatından iddialara yalanlama

Türkiye'nin en 'mükemmel' denizi Antalya'da!

Türkiye'nin en 'mükemmel' denizi Antalya'da!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.