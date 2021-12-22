Sırt dekoltesini sevenler için yılbaşı akşamı giyilebilecek çok şık elbise, bluz ve kazak önerileri

Yılbaşı gecesi, sevdiklerimizle eğlenceli bir şekilde vakit geçirebileceğimiz özel günlerden biri. Bu önemli gecede bir moda ikonu gibi giyinmek de hepimizin hakkı. Peki, yılbaşı gecesinde sırt dekolteli elbise, bluz ya da kazak tercih etmeye ne dersiniz? Gelin, hep birlikte yılın son gününde sizi ışıl ışıl parlatacak birbirinden şık önerileri inceleyelim.

1. Yılbaşının rengi tabii ki kırmızı!

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Yeni yıla kırmızıyla girmek, en yaygın geleneklerden biri. Ağaç süslemelerinin kırmızı toplarından mı, yoksa rengarenk hediye paketlerinin çekiciliğinden mi bilinmez ama yılbaşının favori rengi kesinlikle kırmızı. Örümcek ağı sırt dekolteli bu muhteşem elbise de yılbaşı gecesinde giyebileceğiniz en güzel kırmızı elbiselerden biri! Bu elbiseyi giydiğinizde sade ve naif duruşunuz ile gönülleri fethedeceğinize eminiz. Elbisenin payetleri ile gecenin ışıltısını üzerinizde taşıyabilirsiniz. Bu şık elbiseyi sadece yılbaşı gecesi değil; düğün, nişan, davet veya kokteyllerde de giyebilirsiniz.

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2. Kırmızının en iddialı rakibi bordo!

İddialı duruşunuzu yansıtacak sırt dekolteli bir elbise arıyorsanız bu ürün tam size göre! Yılbaşı gecesinin göz kamaştıran ismi olmak ve moda trendlerine uygun şekilde giyinmek istiyorsanız sahip olmanız gereken tek şey Banabu Kadife Elbise. Bu ürün, derin sırt dekoltesi ve degaje yakasıyla size cesur bir görünüm sunar. Bu elbisenin altına giyeceğiniz uzun şık bir çizme ile moda dergilerinden fırlamış gibi bir görünüm elde edebilirsiniz. Elbisenin sırt dekoltesine vurgu yapmak için saçlarınızı toplu olarak kullanabilirsiniz. İşte, yeni yıla hazırsınız bile!

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3. Siyah ve sade sevenler burada mı?

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"Kırmızı ve bordo bana hitap etmiyor, ben siyahların kadınıyım." diyorsanız doğru yerdesiniz! Bu sırt dekolteli şık triko elbise ile yeni yıla merhaba diyebilirsiniz. Kış aylarında askılı veya ince kumaşlı bir elbise tercih ederek üşümek istemiyorsanız veya yılbaşı gecesinde ailenizle bir araya gelmeyi planlıyorsanız bu elbise sizin için oldukça ideal bir seçenek. Taşlı, uzun bir küpe ve parlak rugan topuklu botlarla kombininizi tamamlayabilirsiniz. Üstelik bir de topuz yaparsanız sizden daha şık kim olabilir?

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4. Siyahtan söz etmişken dantelli modellere göz atmamak olmaz!

"Hem şık hem asil nasıl olunur?" diyorsanız zarif detaylarıyla göz dolduran bu elbise tam size göre! Bu modelin dantellerle bezenen kolları, kruvaze V yakası ve çapraz bantlarla işlenmiş sırt dekoltesi ile bir moda ikonu gibi görünebilirsiniz! Elbisenin belindeki küçük pencere detayları da modele cesur bir görünüm katıyor doğrusu. Yılbaşı gecesinde bu elbiseyi giyerek fazla çaba ve zaman harcamadan harika bir görünüm yakalayabilirsiniz. Haydi, size küçük bir tavsiye: Bu elbiseyi inci küpe veya küçük taşlarla dizili halka küpelerle kombinleyebilirsiniz!

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5. Şık ve iddialı bir görünüme ne dersiniz?

Yılbaşı akşamı dikkatleri kıyafetinizin rengine değil, modeline çekmek istiyorsanız bu zümrüt yeşili elbiseye bir şans verebilirsiniz. Drapeleri, belindeki parça detayı ve sırt dekoltesi ile kendine hayran bırakan bu şık elbiseyi çok seveceğinize eminiz! Bu ürün sayesinde özgün bir stilin yanı sıra cool bir görünüm de yakalayabilirsiniz. Üstelik "Bu elbisenin altına hangi renk ayakkabı giyebilirim?" diye endişelenmenize gerek yok. İsterseniz takılarınızla uyumlu olarak gümüş veya altın sarısı renkte bir ayakkabı tercih edebilirsiniz. İnce bantlı ve taşlı ayakkabılar, sizi gecenin gözdesi yapacak!

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6. Midi boy sevenler el kaldırsın!

2021 yılını kapatırken trendlerden vazgeçmek olmaz tabii! Midi boy ve degaje yaka elbiseler, seneye damgasını vuran trendler arasındaydı. Genelde saten olarak görmeye alıştığımız bu tarz elbiseler, yılbaşına özel tasarlanan kadife kumaşıyla görenleri şaşırtıyor. Bu elbise; mor rengi, degaje yakası ve derin sırt dekoltesi sayesinde sizi yılbaşı gecesinin baş tacı yapmaya hazırlanıyor. Bu harika elbiseyi uzun ve parıltılı küpelerle kombinleyebileceğiniz gibi şık bir kolyeyle de tamamlayabilirsiniz. Altına önü açık ve ince bantlı topuklu sandaletler de çok yakışıyor, bizden söylemesi!

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7. Hem sıcak tutsun hem şık olsun diyenlerdenseniz:

Askılı ve ince kumaşlı elbiseleri tercih etmek istemiyor ama yılbaşı gecesinde şık ve sırt dekolteli bir elbise arıyorsanız size harika bir önerimiz var! Nude rengi, midi boyu ve triko kumaşıyla sizi hem sıcak tutacak hem gecenin yıldızı yapacak bu elbiseye bir şans vermeye ne dersiniz? Bu elbisenin sırt dekoltesindeki pencere detaylarıyla şıklığınızı zirveye taşıyabilirsiniz. Elbiseyi ister topuklu ayakkabılarla ister çizme ya da botlarla kombinleyebilirsiniz. Altın sarısı renginde uzun ve ışıltılı küpeler kullanarak göz kamaştırabilirsiniz.

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8. Günlük kombinlerinizde de kullanabileceğiniz bir model

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Yılbaşı gecesi için tercih edeceğiniz elbiseyi günlük kombinlerinizde de kullanmak isterseniz bu modeli kaçırmak istemezsiniz. İnci detaylarıyla süslenen sırt dekolteli bu elbiseyi yılbaşı partilerinin yanı sıra toplantılarda, davetlerde ya da aile buluşmalarında giyerek şık bir görünüm yakalayabilirsiniz. Lela markalı mini elbiseyi gümüş renkli takılarla ve gümüş ya da siyah renkli çizmelerle kombinleyebilirsiniz. Dilerseniz inci şıklığını tamamlamak için incili küpeler de tercih edebilirsiniz. Lela Sırt Dekolteli Elbise ile harika görüneceğinize eminiz!

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9. Yılbaşı gecesinde göz kamaştıran bir kazak tercih edebilirsiniz

Yeni yıla girerken kombinini elbise yerine şık bir kazakla tamamlamak isteyenler için harika bir önerimiz var! Zincir detaylı bu kazak, düşük omuzları ve motifli kollarıyla gecenize eşlik etmeye aday. Bu kazağı jeanlerle kombinleyebilir, altına topuklu ayakkabı giyebilirsiniz. Böylece hem sade hem şık bir görünüme kavuşabilirsiniz. Yeni yıla bir ev partisi veya aile toplantısında girmeyi planlıyorsanız bu kazağa kavuşmak için bir dakika bile düşünmeyin! Takı olarak yılbaşı gecelerinin vazgeçilmezi taşlı küpeleri de unutmayın lütfen!

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10. Dantel detaylı bluzlara da şans verebilirsiniz!



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Yılbaşı gecesinde daha rahat seçenekler arıyor ve elbise yerine etek-bluz ya da pantolon-bluz kombinleri yapmak istiyorsanız bu ürüne göz atabilirsiniz. Lela markalı bluz, derin sırt dekoltesinin göz alıcı dantel detayları ve inci düğmeleri ile şık bir görünüm yakalar. Boyundan bağlamalı bu bluzu jeanlerle, deri taytlarla ya da eteklerle kombinleyebilirsiniz. Bu bluzu yılbaşı gecesi dışında iş veya sosyal hayatınızda da tercih edebilirsiniz. Harika kombinlerle gecenin yıldızı olmak için kaçırmayın deriz!

Yeni yıl kutlamalarında size eşlik edecek inci küpeleri de unutmadan haydi tıklayın!

