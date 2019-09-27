Sırtından bıçaklayıp, silahla vurdular

İzmir’in Urla ilçesinde, evinin girişinde bıçaklanan ve silahla vurulan kişi yaşamını yitirdi.

Edinilen bilgiye göre, olay, Urla ilçesi Altıntaş Mahallesi’nde meydana geldi. Osman Şaşmaz’ın (43) sabaha karşı müstakil evinin önünde yattığını görenler durumu hemen polise haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Şaşmaz’ın hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekipleri yaptığı incelemede, 43 yaşındaki Şaşmaz’ın sırtından bıçakla yaralandığı ve silahla vurularak öldürüldüğünü saptadı.

Ceset, İzmir Adli Tıp Kurumuna kaldırılırken, zanlı veya zanlıların yakalanması için çalışma başlatıldı.

