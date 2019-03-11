"Sırtını yalnızca bu millete dayamış bir hareketiz"

ARTVİN (AA) - Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, "Biz birileri gibi sırtını terör örgütlerine, karanlık güçlere, bu ülke için kötü senaryolar besleyenlere değil, yalnızca ve yalnızca sırtını Borçka'ya, Artvin'e, bu ülkeye, bu millete dayamış bir hareketiz ve yolculuğumuza böyle devam edeceğiz." dedi.

Gül, Artvin'in Borçka ilçesinde Seçim Koordinasyon Merkezi'nin açılışında yaptığı konuşmada, AK Parti'nin en büyük gayesinin milletin refahını ve ekonomik gücünü artırmak olduğunu belirtti.

AK Parti'nin millet için siyasetin adresi olduğunu ifade eden Gül, "AK Parti yoluna yine milletle birlikte devam edecektir. Biz birileri gibi sırtını terör örgütlerine, karanlık güçlere, bu ülke için kötü senaryolar besleyenlere değil, yalnızca ve yalnızca sırtını Borçka'ya, Artvin'e, bu ülkeye, bu millete dayamış bir hareketiz ve yolculuğumuza böyle devam edeceğiz." diye konuştu.

Gül, ülkeyi büyütmek, milletin ekmeğini artırmak, ülkeyi kalkındırmaktan başka bir gayelerinin olmadığını vurgulayarak, şunları söyledi: