Sisi: Mısır, kendisinin ve Libya'nın ulusal güvenliğine tehditler karşısında atıl durmayacak

Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah es-Sisi, Libya'nın doğusundaki aşiret liderleri ile yaptığı toplantıda, Mısır'ın ve Arap ülkelerinin ulusal güvenliğine tehditlere karşı ülkesinin "atıl durmayacağını" söyledi. Fransız haber ajansı AFP, Mısır Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan açıklamayı kaynak göstererek, Cumhurbaşkanı Sisi'nin, "Mısır, sadece kendisinin değil Libya'nın ve bölgenin ulusal güvenliğine doğrudan tehdit oluşturan faaliyetler karşısında atıl durmayacaktır" sözlerini aktardı. Reuters haber ajansı, aşiret liderlerinin toplantıda, "Türk istilası ve terörizmine" karşı koymak üzere Sisi'ye ve Mısır ordusuna müdahale için yetki verdiklerini söylediklerini yazdı. Libya'nın doğusunda, General Halife Hafter'e bağlı Libya Ulusal Ordusu'nu (LNA) destekleyen Tobruk merkezli Temsilciler Meclisi de Mısır'ın askeri müdahalesini ilkesel olarak desteklediğini açıklamıştı. 2015'ten bu yana Libya'da Birleşmiş Milletler tarafından tanınan Trablus merkezli Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) ile Hafter'e bağlı güçler arasında iktidar mücadelesi sürüyor.

Türkiye, Fayez el Sarraj'ın liderliğindeki UMH'yi; Mısır, Birleşik Arap Emirlikleri ve Rusya ise Hafter'i destekliyor. Sisi, Hafter'i destekleyen aşiret liderleriyle görüştü Cumhurbaşkanı Sisi, Perşembe günü başkent Kahire'de, Libya'nın doğusundaki Bingazi'den gelen aşiret liderleri ile görüştü. Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan açıklamada, aşiret liderlerinin "Cumhurbaşkanı'na (Sisi) ve Mısır silahlı kuvvetlerine Libya'nın egemenliğini korumak üzere müdahale etmesi için tam yetki verdiklerini ilan ettikleri" bildirildi. Sisi geçen ay, UMH'ye bağlı güçlerin ilerlemesinin, Mısır ordusunun müdahalesini tetikleyeceği uyarısında bulunmuş, UMH'nin Sirte'yi alması halinde Mısır ordusunu harekete geçireceğini söylemişti. Stratejik Sirte kentini Hafter'den almak için operasyonlarını sürdüren UMH ise Sisi'nin açıklamasını "savaş ilanı" olarak yorumlamıştı. Kahire, önemli petrol yatakları açısından stratejik olan Sirte'ye doğru ilerlemeyi "kırmızı çizgi"nin geçilmesi olarak değerlendirmiş ve Libya'da taraflar arasında müzakere çağrısı yapmıştı. Mısır daha önce de Haziran ayında bir barış inisiyatifi önermiş, Libya'daki taraflar arasında ateşkes sağlanması, ülkedeki dış destekli paralı askerlerin çekilmesi ve milis güçlerin tasfiyesi taleplerinde bulunmuştu.