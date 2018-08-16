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Sisi, "para karşılığı vatandaşlık yasası"nı onayladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.08.2018 00:21 | Son Güncelleme

Yabancıların mevduat hesabı açarak Mısır vatandaşlığı almasını öngören yasaya Sisi tarafından onay verildi

KAHİRE (AA) - Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, ülkede son aylarda tartışmalara yol açan "banka mevduatı karşılığında yabancılara Mısır vatandaşlığı" verilmesini düzenleyen yasayı onayladı.

Yarı resmi El-Ahbar Gazetesinin haberine göre, Cumhurbaşkanı Sisi, "Yabancıların ülkeye girişini ve bazılarına banka mevduatı karşılığında Mısır vatandaşlığı" verilmesini düzenleyen ve meclis tarafından kabul edilen yasayı onayladı.

Söz konusu yasanın yatırımı desteklemek amacıyla düzenlendiği belirtiliyor.

Mısır parlamentosu 16 Temmuz'da, ülkede ikamet eden yabancılara herhangi bir Mısır bankasında en az 7 milyon Cüneyh (393 bin dolar) mevduat açması karşılığında vatandaşlık verilmesini öngören yasal düzenlemeyi kabul etmişti.

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mısır Sisi

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