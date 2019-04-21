Sisi ve Abbas Filistin'deki ekonomik krizi değerlendirdi

Yok böyle seyahat fotoğrafı! Selfie yerine bakın ne yaptı

Yok böyle seyahat fotoğrafı! Selfie yerine bakın ne yaptı

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas da İsrail yönetiminin, Filistin halkına karşı başlattığı yeni para politikaları karşısında izleyecekleri tutum ve Filistin halkının direnişi hakkında bilgi verdi.

Gazze konusuna da değinen Sisi, Mısır’ın Gazze’de barışı desteklediğini, Filistin’deki gruplar arasında uzlaşma sağlanması ve bölünmüşlüğün sona erdirilmesi için gereken çabayı gösterdiğini kaydetti.

Görüşmede Sisi, Mısır’ın Filistin konusundaki tutumunu yineleyerek ülkesinin uluslararası yasalara uygun bağımsız bir Filistin devletinin kurulmasını garanti eden adil bir çözümü desteklediğini vurguladı.

Mısır Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre, iki lider Filistin meselesinde yaşanan son gelişmeleri ve İsrail yönetiminin Filistin hükümeti adına topladığı vergilerden kesinti yapması sonucunda ortaya çıkan ekonomik krizi görüştü.

KAHİRE (AA) - Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ve Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, Mısır’ın başkenti Kahire’de bir araya gelerek Filistin'deki son gelişmeleri değerlendirdi.

Abbas bugün Arap Birliğinde Filistin için düzenlenen olağanüstü toplantıya katılmak için dün Mısır’a gelmişti.

İsrail'in Filistin hükümeti adına topladığı vergilerden Filistinli tutuklu ve şehit yakınları için ayrılan yaklaşık 502 milyon 697 bin şekel (yaklaşık 817 lira) ödeneği kesme kararından bu yana Filistin yönetimi ekonomik krizle mücadele ediyor.

İsrail güvenlik kabinesinin 17 Şubat'ta aldığı kararın ardından yaşanan ekonomik kriz en çok, özel sektörü ve üst üste iki ay maaşları yüzde 50 kesintili ödenen kamu çalışanlarını etkiledi.

Soruna çözüm bulunamaması halinde maaşlardaki kesinti gelecek aylarda da devam edecek.

