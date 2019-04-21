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Sisi ve Abbas Filistin'deki ekonomik krizi değerlendirdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.04.2019 18:43 | Son Güncelleme

Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ve Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, Kahire'de Filistin'de yaşanan son gelişmeleri ele aldı

KAHİRE (AA) - Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ve Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, Mısır’ın başkenti Kahire’de bir araya gelerek Filistin'deki son gelişmeleri değerlendirdi.

Mısır Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre, iki lider Filistin meselesinde yaşanan son gelişmeleri ve İsrail yönetiminin Filistin hükümeti adına topladığı vergilerden kesinti yapması sonucunda ortaya çıkan ekonomik krizi görüştü.

Görüşmede Sisi, Mısır’ın Filistin konusundaki tutumunu yineleyerek ülkesinin uluslararası yasalara uygun bağımsız bir Filistin devletinin kurulmasını garanti eden adil bir çözümü desteklediğini vurguladı.

Gazze konusuna da değinen Sisi, Mısır’ın Gazze’de barışı desteklediğini, Filistin’deki gruplar arasında uzlaşma sağlanması ve bölünmüşlüğün sona erdirilmesi için gereken çabayı gösterdiğini kaydetti.

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas da İsrail yönetiminin, Filistin halkına karşı başlattığı yeni para politikaları karşısında izleyecekleri tutum ve Filistin halkının direnişi hakkında bilgi verdi.

Abbas bugün Arap Birliğinde Filistin için düzenlenen olağanüstü toplantıya katılmak için dün Mısır’a gelmişti.

İsrail'in Filistin hükümeti adına topladığı vergilerden Filistinli tutuklu ve şehit yakınları için ayrılan yaklaşık 502 milyon 697 bin şekel (yaklaşık 817 lira) ödeneği kesme kararından bu yana Filistin yönetimi ekonomik krizle mücadele ediyor.

İsrail güvenlik kabinesinin 17 Şubat'ta aldığı kararın ardından yaşanan ekonomik kriz en çok, özel sektörü ve üst üste iki ay maaşları yüzde 50 kesintili ödenen kamu çalışanlarını etkiledi.

Soruna çözüm bulunamaması halinde maaşlardaki kesinti gelecek aylarda da devam edecek.

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Abbas ekonomik görüşme Kriz Sisi

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