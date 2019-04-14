HABER

Sisi ve Hafter Libya'daki son gelişmeleri değerlendirdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.04.2019 15:54 | Son Güncelleme

Libya'nın doğusundaki askeri güçlerin lideri General Halife Hafter, Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ile Kahire'de bir araya geldi

KAHİRE (AA) - Libya’nın doğusundaki askeri güçlerin lideri General Halife Hafter, Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ile son gelişmeleri değerlendirdi.

Mısır Resmi ajansı MENA’nın haberine göre, Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, Halife Hafter’i başkent Kahire’deki İttihadiye Sarayı’nda kabul etti.

Görüşmede Libya’daki son gelişmelerin değerlendirildiği belirtildi.

Libya'nın doğusundaki askeri güçlerin lideri General Halife Hafter, başkent Trablus'u ele geçirmek için 4 Nisan'da saldırı emri vermiş, bunun üzerine başkentte konuşlanan Ulusal Mutabakat Hükümeti birlikleri de karşı operasyon başlatmıştı.

Dünya Sağlık Örgütü (WHO), Libya'da 10 gündür devam eden çatışmalarda ölü sayısının 121, yaralı sayısının da 561'e yükseldiğini bildirmişti.

Başkent Trablus etrafında şiddetlenen çatışmalar 10 gündür devam ediyor.

PARTNER"Yırtmacımın sorulması beni utandırdı""Yırtmacımın sorulması beni utandırdı"
Kaş’ta “7 Güneş 7 Ay Festivali” düzenlenecekKaş’ta “7 Güneş 7 Ay Festivali” düzenlenecek
Uluslararası Robot Yarışmasından ödülle dündüler Uluslararası Robot Yarışmasından ödülle dündüler 
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
görüşme Hafter Kahire Sisi

En Çok Okunan Haberler

Ekrem İmamoğlu ve Binali Yıldırım arasındaki son oy farkı

Ekrem İmamoğlu ve Binali Yıldırım arasındaki son oy farkı

Kubilay Aka'ya iğrenç mesaj! İfşa etti

Kubilay Aka'ya iğrenç mesaj! İfşa etti

Doğu Perinçek'den dikkat çeken Erdoğan çıkışı!

Doğu Perinçek'den dikkat çeken Erdoğan çıkışı!

AK Partili Yavuz: Olağanüstü itiraz için hazırlıklarımız tamam

AK Partili Yavuz: Olağanüstü itiraz için hazırlıklarımız tamam

Emina Jahovic yeni imajıyla dikkat çekti

Emina Jahovic yeni imajıyla dikkat çekti

Bahçeli'ndan İmamoğlu'na tepki: Bundan belediye başkanı olmaz

Bahçeli'ndan İmamoğlu'na tepki: Bundan belediye başkanı olmaz

İlginizi Çekebilir

Sadece 2 gün geçerli Amazon Bahar Fırsatlarını kaçırmayın!

Sadece 2 gün geçerli Amazon Bahar Fırsatlarını kaçırmayın!

İki kız kardeş evlerinde ölü bulundu: 3 gözaltı

İki kız kardeş evlerinde ölü bulundu: 3 gözaltı

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Çatalca İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nden o belgeye açıklama

Çatalca İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nden o belgeye açıklama

Son dakika... Çok sayıda polis hakkında FETÖ'den gözaltı kararı!

Son dakika... Çok sayıda polis hakkında FETÖ'den gözaltı kararı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Irak'ın kuzeyine hava harekatı

Irak'ın kuzeyine hava harekatı

FETÖ imamından 'gizli bilgi' itirafı

FETÖ imamından 'gizli bilgi' itirafı

PKK'lı teröristlerin üzerinden çıktı! Maç günü keşif yapmışlar

Teröristlerin üzerinden çıktı! Maç günü keşif yapmışlar

Gözaltına alınan Mustafa Sönmez serbest bırakıldı

Gözaltına alınan Mustafa Sönmez serbest bırakıldı

Ankara'da eğlence mekanı kurşunlandı: 1 yaralı

Eğlence mekanına kurşun yağdırdılar! Kanlı gece

Aydın’da 3.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Gece yarısı korkutan deprem!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.