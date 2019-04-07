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Şişili'de meydana gelen kazadan görüntüler

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.04.2019 07:56 | Son Güncelleme

Şişli'de freni boşaldığı iddia edilen Özel Halk Otobüsü, 3 taksi ve 2 halk otobüsüne çarptı. Trafik kazasında yaralanan 24 kişi hastaneye kaldırıldı.

Şişli'de halk otobüslerinin de karıştığı zincirleme trafik kazasında 24 kişi yaralandı.

Şişli'de zincirleme kaza: 24 yaralı

Büyükdere Caddesi'nde seyreden Selami Ük yönetimindeki Beşiktaş-Mecidiyeköy seferini yapan özel halk otobüsü, sürücüsünün aracın hakimiyetini kaybetmesi sonucu, önce önündeki 3 otomobile, daha sonra yoldaki iki halk otobüsüne çarptı.
Kazada, otobüs ve araçlardaki 24 kişi yaralandı.
Durumun bildirilmesi üzerine, olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekipleri şoför mahallinde sıkışan bir otobüs sürücüsünü araçtan çıkarırken, kazada yaralanan 24 kişi, sağlık ekiplerince Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile çevredeki özel hastanelere kaldırıldı.
Kaza nedeniyle caddenin Zincirlikuyu istikametinde trafik yoğunluğu oluşurken, polis ekipleri herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için bölgede önlem aldı.
Olay yerine gönderilen vinç ve çekicilerin yardımıyla kaza yapan araçların kaldırılması için çalışma başlatıldı.
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Anahtar Kelimeler:
Şişli Kaza

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