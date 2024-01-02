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Şişli'de feci kaza! İETT otobüsü park halindeki kamyona çarptı, yaralılar var

02.01.2024 07:51 | Son Güncelleme:
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İstanbul Şişli'de seyir halindeki İETT otobüsü, park halinde bulunan hafriyat kamyonuna çarptı. Kazada otobüs şoförü ve 8 yolcu yaralandı.

Şişli'de feci kaza! İETT otobüsü park halindeki kamyona çarptı, yaralılar var

İstanbul'daki feci kaza, saat 06.30 sıralarında Kaptanpaşa Mahallesi Darülaceze Caddesi'nde meydana geldi. Cadde üzerinde seyir halinde olan ve sürücüsünün ismi öğrenilemeyen İETT otobüsü, inşaatın önünde park halinde bulunan hafriyat kamyonuna çarptı.

9 KİŞİ YARALANDI

Çarpma sonucu otobüsün şoförü ve araçta bulunan 8 yolcu yaralandı.

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Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada yaralananlar, sağlık ekiplerinin müdahalesinden sonra hastaneye kaldırıldı.

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Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Polis kaza ile ilgili inceleme başlattı.

(DHA)


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trafik kazası İETT
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