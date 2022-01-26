Şişli’de filmleri aratmayan operasyon! Kayınpederini boynundan vurdu, 40 gün sonra bakın nasıl yakalandı

Olay, Şişli İzzetpaşa Mahallesi Mandıra Sokak üzerinde 6 Aralık 2021’de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Eren Bayır boşanma aşamasındaki eşi ile konuşmak için kayınpederinin evine gitti. Burada tartıştığı kayınpederi Mehmet Helvacı’yı tabanca ile boynundan vurarak olay yerinden kaçtı. Şüpheliyi yakalamak için çalışma başlatan Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilk iş olarak ölümle tehdit edilen eş İ.B’nin evine 24 saat usulüne göre koruma görevlendirildi.

KAYINPEDERİNİ VURUP ÖLÜM TEHDİTLERİNE DEVAM ETTİ

Olayın ardından ihbar üzerine olay yerine sağlık ve Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı adamı yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırarak tedavi altına aldı. Kayınpederini vuran Eren B. ise sonrasında eşini telefonla arayıp eşini ve çocuğunu da öldüreceğini söyledi. Tehditlerine devam eden saldırganı yakalamak için Şişli polisi geniş çaplı uygulama yaptı. Saldırganın bulunabileceği bütün mekanlarda, metruk binalar dahil kahvehaneler, kıraathaneler gibi yerlerde aramalar gerçekleştirildi. Aynı zamanda tehditlere maruz kalan kadının evinin çevresinde 24 saat boyunca nöbet tutan Şişli polisi, Eren Bayır'ın yakalanması için büyük çaba sarf etti. Yakalama çalışmaları kapsamında gerçekleştirilen operasyonlarda, baskın yapılan bir adreste 20 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.

KAÇTIĞINI SANDI AMA BEKÇİLERİ ATLATAMADI

Başkasının kimliğini kullanarak ve kılık değiştirerek uzun süre kaçan şüpheli,18 Ocak Salı günü Mecidiyeköy’de bekçilerin ‘Dur’ ihtarına uymayarak kaçmaya başladı. Bir süre koştuktan sonra bekçileri atlattığını düşünen Bayır, taksi durdurarak kaçmak istedi. Durdurduğu taksiden bekçilerin olduğunu görünce şoka uğrayan Eren Bayır yakalanarak gözaltına alındı. O anlar ise KGYS (Kent Güvenlik Yönetim Sistemi) kameraları tarafından kaydedildi. Görüntülerde, koşarak kaçan Bayır’ın taksiden çıkan bekçiler tarafından yakalanması ve gözaltına alınması görülüyor.

26 SUÇ KAYDI VAR

Kuştepe Polis Merkezi Amirliği’ne bağlı Çarşı ve Mahalle Bekçileri tarafından yakalanan Eren Bayır’ın üzerinden başkasına ait kimlik kartı ve uyuşturucu madde çıktı. Kuştepe Polis Merkezi’ne götürülen Bayır, olayda kullandığı tabancayı sakladığını belirtti. Tabanca, saklanılan yerden alındı. ‘Uyuşturucu Madde Ticareti’, ‘Uyuşturucu Madde Kullanmak’ ve ‘Kasten Yaralama’ suçlarından toplamda 26 kaydı bulunan şüpheli çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

(DHA)



