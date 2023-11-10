HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Şişli'de gecekonduda yangın! Bir kişinin cansız bedeni bulundu

Şişli'de gecekonduda yangın! Bir kişinin cansız bedeni bulundu

10.11.2023 00:59 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul Şişli'de metruk bir gecekondunun çatısında başlayan yangın kısa sürede büyüdü. İtfaiye ekipleri tarafından söndürülen yangında bir kişi hayatını kaybetti.

Şişli'de gecekonduda yangın! Bir kişinin cansız bedeni bulundu

Şişli'deki yangın, saat 21.30 sıralarında henüz belirlenemeyen bir nedenle Fulya Mahallesi, Fikir Sokak'ta bulunan metruk bir gecekonduda çıktı.

sislide-metruk-gecekonduda-cikan-yanginda-bir-kisi-hayatini-kaybetti_7542_dhaphoto4
Kısa sürede büyüyen alevler, gecekondunun tamamını sardı. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

sislide-metruk-gecekonduda-cikan-yanginda-bir-kisi-hayatini-kaybetti_7542_dhaphoto2

CANSIZ BEDENİ BULUNDU

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü. İtfaiye ekipleri tarafından yapılan soğutma çalışmaları sırasında bir erkeğe ait ceset bulundu.

sislide-metruk-gecekonduda-cikan-yanginda-bir-kisi-hayatini-kaybetti_7542_dhaphoto1

Olay Yeri İnceleme ekiplerinin yaptığı çalışmaların ardından kimliği belirlenemeyen bir erkeğe ait cenaze, kim olduğunun ve ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi. (DHA)

Günün önemli manşetleri


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Husumetli aileler çatıştı! Çok sayıda yaralı varHusumetli aileler çatıştı! Çok sayıda yaralı var
15 yaşındaki çocuk, okulda arkadaşını başından vurarak öldürdü15 yaşındaki çocuk, okulda arkadaşını başından vurarak öldürdü
'Dilan Polat' dedikodusu bir şehri karıştırdı! Herkes akın akın kuyumcuya koştu'Dilan Polat' dedikodusu bir şehri karıştırdı! Herkes akın akın kuyumcuya koştu
Anahtar Kelimeler:
yangın Şişli
En Çok Okunan Haberler
ABD üssüne bomba yüklü İHA saldırısı!

ABD üssüne bomba yüklü İHA saldırısı!

Tuzlaspor'un maç maç geliri açıklandı! 7 seyirci, 35 bin lira hasılat....

Tuzlaspor'un maç maç geliri açıklandı! 7 seyirci, 35 bin lira hasılat....

'Dilan Polat' dedikodusu bir şehri karıştırdı! Herkes akın akın kuyumcuya koştu

'Dilan Polat' dedikodusu bir şehri karıştırdı! Herkes akın akın kuyumcuya koştu

Kayıp iş insanıyla ilgili korkunç gerçek ortaya çıktı! Valilik açıkladı

Kayıp iş insanıyla ilgili korkunç gerçek ortaya çıktı! Valilik açıkladı

Felaketi gözler önüne seren acı olay! Cansız bedeni 14 kilometre ileride bulundu

Felaketi gözler önüne seren acı olay! Cansız bedeni 14 kilometre ileride bulundu

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Sevgilisinin ihanetini genital bölgesinde çıkan uçukla öğrendi

Sevgilisinin ihanetini genital bölgesinde çıkan uçukla öğrendi

Levi's, Tommy Hilfiger ve dahası! Ünlü moda markalarında fırsat

Levi's, Tommy Hilfiger ve dahası! Ünlü moda markalarında fırsat

Su şişesini ve leğenini yanına alıp apartmanın önünde banyo yaptı

Su şişesini ve leğenini yanına alıp apartmanın önünde banyo yaptı

Atatürk'ü gördüğü anı anlattı! "Kepini çıkartırdı"

Atatürk'ü gördüğü anı anlattı! "Kepini çıkartırdı"

Her adımda rahatlık arayanların tercihi! Puma ayakkabılarda indirim

Her adımda rahatlık arayanların tercihi! Puma ayakkabılarda indirim

En Çok Aranan Haberler

WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.