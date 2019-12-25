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Şişli'de iki kardeşin hayatını kaybettiği kaza kamerada

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.12.2019 07:34 | Son Güncelleme

Şişli'de yolun karşısına geçmeye çalışan ağabey ve kardeşin hayatını kaybettiği korkunç kazaya ilişkin kamera görüntüleri ortaya çıktı.

Olay, Şişli, Darülaceze Caddesi üzerinde 8 Aralık günü meydana geldi. Bir yakınlarının cenazesine gitmek için evlerinden çıkan Mehmet (71) ve Hasan (81) Danalıoğlu kardeşlere yolun karşısına geçmek için çıktıkları caddede seyir halindeki beton mikseri çarptı.

Çarpmanın şiddetiyle kardeşler mikserin altında kalarak ağır yaralandı. Ambulanslarla hastaneye kaldırılan Mehmet Danalıoğlu ve Hasan Danalıoğlu yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kazaya ilişkin kamera görüntüleri ortaya çıktı.

Mehmet ve Hasan Danalıoğlu kardeşlere karşıdan karşıya geçmek için adım attıkları sırada beton mikserinin çarptığı ve altına aldığı görüldü. Kaza sonrasında bir vatandaşın büyük panik yaşadığı ve yardım için olay yerine doğru koştuğu görüldü.

Kaynak: DHA

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Şişli Kaza

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