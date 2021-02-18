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  4. Şişli'de kar yağışı sonrası yokuştan kayan aracı böyle durdurmaya çalıştılar

Şişli'de kar yağışı sonrası yokuştan kayan aracı böyle durdurmaya çalıştılar

18.02.2021 11:53 | Son Güncelleme:
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İstanbul Şişli’de yoğun kar yağışı sonrası yokuş aşağıya inmeye çalışan sürücü kaymaya başlayınca yanındaki kişiyle birlikte önüne geçerek aracı durdurmaya çalıştı. Galata’da ise sokakta kayan lüks bir otomobil binaya çarparak durabildi. O anlar cep telefonu kameralarına yansıdı.

İstanbul'da dün sabah saatlerinde aniden bastıran kar yağışı, trafiği olumsuz etkiledi.

Şişli Fulya Mahallesi’nde bir sürücü aracıyla yokuş aşağı inmek istedi. Bir süre sonra kaymaya başlayan aracı durdurmak isteyen sürücü ve yanındaki araçtan inerek önüne geçti. Saniyelerce aracını durdurmaya çalışan iki kişi, başarılı olamadı. Hızlanan araç yokuş aşağıya inince durabildi.

Beyoğlu Galata’da ise buzlanan sokakta seyreden lüks otomobil kayarak bir binaya çarptı. O anlar ise kameralara yansıdı.

(İHA)

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