HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Şişli'de otomobili bağlanan korsan taksici kendini yakmak istedi

Şişli'de otomobili bağlanan korsan taksici kendini yakmak istedi

01.02.2021 14:55 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Şişli'de otomobili bağlanan korsan taksici kendini yakmak istedi

Şişli'de trafik polisleri tarafından tespit edilip otomobili bağlanan korsan taksici otopark önüne gelerek elindeki benzin bidonuyla eylem yaptı. 10 Bin lira ceza yazılan kişi cezanın silinip, otomobilin kendisine teslim edilmemesi halinde kendini yakacağını söyledi. Polisin yarım saatlik çabası sonucu ikna edilen kişi polis merkezine götürüldü.

Olay saat 12.00 sıralarında yaşandı. Şişli'de sivil trafik polisleri korsan taksicilik yapan kişiyi tespit edip durdurarak cezai işlem uyguladı. Kişiye 10 bin lira ceza yazılırken otomobil de bağlanarak otoparka çekildi.

2a1cc212aafe0ce85fbca2c690e0bc0d

Doktor Bülent Tercan Caddesi üzerindeki otoparka gelen kişi uzun süre, cezanın silinip otomobilinin kendisine teslim edilmesini istedi. Talebine karşılık bulamayan kişi bir süre sonra elindeki benzin dolu bidonla otopark önüne gelerek kendini yakacağını söyledi.

171191b11ae81b8822e11b3ff2613fb1

Polis ekipleri caddeyi araç ve yaya trafiğine kapatıp önlem alırken sağlık ekipleri de herhangi bir olumsuzluğa karşı olay yerinde hazır bekledi. Polisin uzun süre ikna etmeye çalıştığı kişi cezanın silinip otomobilinin kendisine teslim edilmemesi durumunda benzin döküp kendini yakacağını söyledi.

c3c8261535a525b160a4a4eee05cc6a3

Polisin yarım saatlik çabası sonucu ikna edilen kişi elindeki benzin bidonunu teslim ederek eylemine son verdi. Bu kişi daha sonra polis merkezine götürülürken trafiğe kapatılan Cadde normale döndü.

DHA

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Mutasyonlu virüsle ilgili çarpıcı araştırma! Eğer bu doğruysa... Mutasyonlu virüsle ilgili çarpıcı araştırma! Eğer bu doğruysa...
Rus turistlerin deniz aşkına sağanak yağış da engel olamadıRus turistlerin deniz aşkına sağanak yağış da engel olamadı
Kamu Yönetimi Bölümü nedir? Mezunları ne iş yapar?Kamu Yönetimi Bölümü nedir? Mezunları ne iş yapar?
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Açıklama geldi! 'Olayın iç yüzü...'

Açıklama geldi! 'Olayın iç yüzü...'

Bilim insanlarından 'Kıyamet Günü Saati' kararı!

Bilim insanlarından 'Kıyamet Günü Saati' kararı!

İzmir'de peş peşe depremler!

İzmir'de peş peşe depremler!

'Koronavirüs riskini 14 kat artırıyor'

'Koronavirüs riskini 14 kat artırıyor'

F.Bahçe'den transferde son gün bombası

F.Bahçe'den transferde son gün bombası

Türkiye’de de giderek yayılıyor! Uzmanlardan kritik uyarı

Türkiye’de de giderek yayılıyor! Uzmanlardan kritik uyarı

İlginizi Çekebilir

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Karadeniz kıyısındaki sarayın sahibi ortaya çıktı

Karadeniz kıyısındaki sarayın sahibi ortaya çıktı

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Kısıtlamalar esneyecek mi? Kabine Toplantısının tarihi belli oldu

Kısıtlamalar esneyecek mi? Kabine Toplantısının tarihi belli oldu

Bir il için korkutan gelişme: Vaka sayıları yükselişe geçti

Bir il için korkutan gelişme: Vaka sayıları yükselişe geçti

Dikkat çeken 'Türkiye'ye özgü mutasyon' açıklaması

Dikkat çeken 'Türkiye'ye özgü mutasyon' açıklaması

Diğer Haberler

Rus turistlerin deniz aşkına sağanak yağış da engel olamadı

Rus turistlerin deniz aşkına sağanak yağış da engel olamadı

Kocaeli'de 56 bin civcivin bulunduğu çiftlikteki yangında duygulandıran görüntüler

Çiftlikteki yangında duygulandıran görüntüler

Meteoroloji açıkladı! İstanbul’da güneşli günler kapıda

Yarından sonra 7 gün boyunca etkili olacak

Burdur Gölü'nün köpürmesi endişe yarattı

Gölde endişelendiren görüntü! Merak konusu oldu

Gökçeada ve Bozcaada’ya feribot seferleri yapılamıyor

Feribot seferleri iptal edildi

Darbedip silahla vurmuş, boğduktan sonra cesedin yanması için ormanı yakmış

Kan donduran vahşet! Darbetti, vurdu, boğdu, yaktı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.