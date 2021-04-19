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  4. Şişli'de özel hastanede cep telefonu hırsızlığı saniye saniye kamerada

Şişli'de özel hastanede cep telefonu hırsızlığı saniye saniye kamerada

19.04.2021 10:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul Şişli'de bir hafta içerisinde özel bir hastanenin odalarına girip, 5 cep telefonu çalan kişi yakalandı.

Polis ekipleri, Şişli'de faaliyet gösteren özel hastaneden 1 hafta içerisinde 5 farklı cep telefonu hırsızlığı ihbarı aldı. Harekete geçen ekipler, hastanede ve çevresinde bulunan güvenlik kameraları üzerinde inceleme yaptı. Çalışmalar kapsamında polis odalara girip 5 adet cep telefonu çalan şüphelinin B.T. olduğunu belirledi. Polis ekipleri, zanlıyı dün aynı hastanenin içerisinde yakalayarak gözaltına aldı.

HASTANEDEKİ HIRSIZLIK ANLARI SANİYE SANİYE GÖRÜNTÜLENDİ

Hırsızlık anlarının anbean güvenlik kamerasına yansıdığı görüntülerde, B.T. önce hastaneye giriyor, ardından hastaların bulunduğu koridorlarda dolaşarak odaları kontrol ettiği görülüyor. Görüntülerin devamında, zanlı dolaştığı koridorlarda boş olan odalara girip, cep telefonlarını aldıktan sonra hastanenin asansör kısmından çıkışa yöneliyor. Hastaneden çıkan şüpheli taksiye binerek olay yerini hızla terk ediyor. Yakalanan B.T. "Nitelikli Hırsızlık" suçundan sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

(DHA)

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