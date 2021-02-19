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  4. Şişli'de panik anları! Esnaf kayan arabanın altında kalmaktan kıl payı kurtuldu

Şişli'de panik anları! Esnaf kayan arabanın altında kalmaktan kıl payı kurtuldu

19.02.2021 14:01 | Son Güncelleme:
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Şişli’de karlı kaplı yokuşta kayan otomobil, kayarak kaldırıma çıktı. İş yerinin önünde bekleyen esnaf, aracın altında kalmaktan son anda kurtuldu. Güvenlik kameralarına yansıyan olayda son anda kurtulan esnaf Tuncay Yıldırım, “Arabanın freni bir boşaldı, biz canımızı zor kurtardık” dedi.

Olay, önceki gün saat 10.00 sıralarında Şişli Halide Edip Adıvar Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sabah saatlerinde aniden başlayan kar yağışı sonrası mega kentin cadde ve sokakları beyaza büründü. Buzlanan sokakta işe gitmek için otomobiline binen sürücü, dik bir yokuştan aşağıya inmeye başladı. Kısa bir süre sonra aracın kayması sonucu sürücü direksiyon kırarak aracı yan bir şekilde durdurmayı başardı. El frenini çekerek panikle araçtan inen sürücü sigara yakarak şoku atlatmaya çalıştı.

ESNAF ÖLÜMDEN KIL PAYI KURTULDU

Bir süre aracının başında bekleyen sürücü, karşısındaki işyerinin sahibiyle konuşmaya başladı. O esnada frenleri boşalan sürücüsüz otomobil, kaldırımı asılı kalarak park halindeki kapalı kasa kamyonete çarptı. Aracın kaydığı anlarda işyerinin önündeki çalışanlar ise ölümden kıl payı kurtuldu. Korku dolu anlar ise güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Kazanın ardından ihbar üzerine olay yerine polis ekibi sevk edildi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, kazayla ilgili inceleme yaptı. Yapılan incelemelerin ardından tutanak tutulurken, otomobil ise çekici yardımıyla kurtarılarak emniyet otoparkına götürüldü.

"ARABANIN FRENİ BOŞALDI, BİZ CANIMIZI ZOR KURTARDIK"

Ölümden dönen esnaf Tuncay Yıldırım, “Yukarıda kar vardı, araba gelip siyah aracın orada kaydırdı ve yanlamasına durdu. Şoför araçtan indi, eli ayağı titriyordu ve sigarasını yaktı. Sigarayı içerken bizim patron yanına gitti ve ‘bu burada bu şekilde olmaz’ dedi. Sonra arabanın freni bir boşaldı, biz canımızı zor kurtardık. Araba geldi buraya çarptı. Bizim araba ve burası olmasaydı kesin bize vuracaktı” dedi.

Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.

(İHA)

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