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Şişli’de polis sokaklara indi! Didik didik arandılar

28.08.2021 08:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı ekipler tarafından ilçe genelinde geniş çaplı asayiş uygulaması gerçekleştirildi. Araçlar didik didik aranırken şüpheli görülen şahıslara GBT uygulaması yapıldı.

Şişli’de polis sokaklara indi! Didik didik arandılar

Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, ilçe genelinde geniş çaplı asayiş uygulaması gerçekleştirdi. Meydan ve ana caddelerde kapama noktası oluşturan ekiplere trafik polisleri de destek verdi. Denetleme çevrilen araçlar didik didik arandı. Şüpheli görülen şahıslara Genel Bilgi Taraması (GBT) yapıldı. Öte yandan ekipler, sürücü ve yolculara koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanan sosyal mesafe ve maske kurallarını da hatırlattı. Ekiplerin sabah saat 07.00 ile 09.00 arasında gerçekleştirdiği uygulamaların akşam saatlerinde de devam edeceği belirtildi.

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(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
polis Şişli
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