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Şişli Etfal'de motokurye dehşeti! Rapor almaya gitti, 4 güvenlikçiyi bıçakladı

14.10.2022 11:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

SBÜ Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde dehşte düşüren bir bıçaklı saldırı olayı yaşandı. Rapor almaya giden motokurye Semih K., doktorla tartışınca hastanenin güvenlik görevlileri tarafından dışarı çıkarılmak istendi. Semih K. ve güvenlikçiler arasında arbede yaşanırken Semih K., 4 güvenlik görevlisini bıçaklayarak yaraladı. İşte olayın detayları...

Şişli Etfal'de motokurye dehşeti! Rapor almaya gitti, 4 güvenlikçiyi bıçakladı

Dehşete düşüren olay, dün akşam saat 20.40 sıralarında Sarıyer, Seyrantepe’deki SBÜ Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde meydana geldi.

Rapor almak için hastanenin acil servisine giden motokurye Semih K., henüz bilinmeyen bir nedenle doktorla tartıştı. Bunun üzerine doktor hastanenin güvenlik görevlilerinden yardım istedi.

Güvenlik görevlileri motokuryeyi dışarı çıkarmaya çalıştı. Semih K. (22) direnince taraflar arasında arbede yaşandı.

Semih K., cebindeki bıçağı çıkararak R.A, M.B, E.S. ve A.B. isimli 4 güvenlik görevlisini vücutlarının farklı yerlerinden bıçakladı.

Şüpheli gözaltına alınırken güvenlik görevlilerinin durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

DHA

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