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Aldatıldığını söyleyip pompalı tüfekle dehşet saçtı! Meslekten ihraç edilen polis çıktı

13.10.2022 14:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde dehşete düşüren bir olay yaşandı. Kız arkadaşının kendisini aldattığını iddia eden T.T. (47), sokakta yarı çıplak şekilde elindeki pompalı tüfekle etrafa ateş açtı. Özel harekat polislerinin destek verdiği operasyonla yakalanan T.T., sevk edildiği adliyede tutuklandı. Gözaltına alındığı sırada "Eşiniz sizi aldatsa ne yapardınız?" diyen T.T.'nin meslekten ihraç edilen eski polis olduğu ortaya çıktı.

Aldatıldığını söyleyip pompalı tüfekle dehşet saçtı! Meslekten ihraç edilen polis çıktı

Dehşete düşüren olay, dün Adapazarı ilçesi Ulu Sokak’ta meydana geldi. Kız arkadaşının kendisini aldattığını iddia eden T.T. (47), yarı çıplak şekilde elindeki pompalı tüfekle etrafa ateş etmeye başladı. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye çok sayıda polis sevk edildi.

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Bölgeye gelen ekipler Adnan Menderes Caddesi’nin bir kısmını trafiğe kapatırken, meraklı vatandaşları da uzaklaştırdı. Özel harekat polislerinin de destek verdiği olayda, şahıs uzun uğraşlar neticesinde etkisiz hale getirilerek gözaltına alındı.

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Gözaltına alındığı sırada "Eşiniz sizi aldatsa ne yapardınız?" diyen şahsın alkollü ve meslekten ihraç edilen eski polis olduğu ortaya çıktı.

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Sakarya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne götürülen şahıs, buradaki işlemleri sonrasında adliyeye sevk edildi. Şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine sevk edildi.

İHA

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Anahtar Kelimeler:
polis Sakarya pompalı tüfek
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