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Şişli'de cinayet zanlıları yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.07.2019 14:08 | Son Güncelleme

Birlikte kaldıkları Moğolistan uyruklu kişiyi darbederek öldürdükleri iddiasıyla gözaltına alınan 1'i kadın 6 şüpheli adliyeye sevk edildi

İSTANBUL (AA) - Şişli'de birlikte kaldıkları Moğolistan uyruklu Bolbaatar Tseremadmıd'ı (44) darbederek öldürdükleri iddiasıyla gözaltına alınan 6 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Alınan bilgiye göre, Şişli'de Moğolistan uyruklu bir kişi, arkadaşı Bolbaatar Tseremadmıd'tan haber alamadığı ve hayatından endişe ettiği gerekçesiyle polise başvurdu. Tseremadmıd'ın son kaldığı eve çilingir yardımıyla giren polis, cesedini buldu.

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, olayla ilgili çalışma başlattı.

Teknik ve fiziki çalışma yürüten ekipler, 17 Temmuz'da Tseremadmıd'ın beraber yaşadığı kız arkadaşı Myangan B. (45) ile aynı evde kira paylaşımı için birlikte kaldıkları Moğolistan uyruklu 6 kişi tarafından darbedildikten iki gün sonra öldüğünü belirledi.

Myangan B'nin polisteki ifadesinde, Tseremadmıd ile aralarında tartışma çıktığını, ev arkadaşlarının tartışmanın sesinden rahatsız olup tartışmaya dahil olduklarını, arkadaşları tarafından darbedildikten sonra Tseremadmıd ile evden ayrıldıklarını, sınır dışı edilmek korkusuyla polise ve hastaneye gitmediklerini aynı mahalledeki başka bir eve geçtikleri anlattı.

Tseremadmıd'ın "Kendimi kötü hissediyorum" diyerek yattığını anlatan Myangan B'nin bir süre sonra Tseremadmıd'ı uyandırmaya çalıştığını, tepki vermeyince korkup evden ayrıldığını, iki gün sokakta kaldığını söyledi.

Ekipler, 20 Temmuz'da bölgede yaptığı çalışmada olaya karışan 1'i kadın Moğolistan uyruklu 6 kişiyi gözaltına aldı.

Şüphelilerin emniyetteki sorgularında suçlamayı kabul ettikleri öğrenildi.

Zanlıların olaydan sonra sokaktaki güvenlik kamerası açılarını değiştirdikleri görüldü.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan Moğolistan uyruklu Uugonzolboo B. (26), Mandukhaı B . (28) Tsenguun B. (30), Jambajamts M. (28), Baasankhu A. (24) ve Khudermunkh C. (18) Çağlayan Adliyesine sevk edildi.

Güvenlik kamera görüntülerinde Bolbaatar Tseremadmıd ile Myangan B'nin darbedildikten sonra evden ayrılıp ticari taksiye bindikleri anlar görülüyor.

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