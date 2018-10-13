HABER

Şişli'de güzellik salonunda yangın

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.10.2018 16:58 | Son Güncelleme

Dumandan etkilenen 2 kişi hastaneye kaldırıldı

İSTANBUL (AA) - Şişli'deki bir güzellik salonunda çıkan yangında, 2 kişi dumandan etkilendi.

Harbiye Mahallesi Abdi İpekçi Caddesi Nişantaşı Semti'ndeki bir güzel salonunda, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yangın sırasında dumandan etkilenen 2 kişi ambulansla hastaneye kaldırıldı.

İtfaiye ekiplerince kontrol altına alınan yangın söndürüldü.

PARTNEREvde Mürekkepli Yazıcı Kullanmak İçin 5 NedenEvde Mürekkepli Yazıcı Kullanmak İçin 5 Neden
Bakan Kurum: Ekonomik savaşa karşı dimdik ayaktayızBakan Kurum: Ekonomik savaşa karşı dimdik ayaktayız
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kılıçdaroğlu, sen ölüleri rehin alıyordunCumhurbaşkanı Erdoğan: Kılıçdaroğlu, sen ölüleri rehin alıyordun
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
güzellik salonu Şişli yangın

En Çok Okunan Haberler

Fatih Portakal'dan peş peşe 'Rahip Brunson' tweetleri!

Fatih Portakal'dan peş peşe 'Rahip Brunson' tweetleri!

Trump'tan Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı açıklaması: Ağır cezalar uygularız!

Trump'tan Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı açıklaması: Ağır cezalar uygularız!

Sıla ile Ahmet Kural barıştı mı? Ahmet Kural ve Sıla'dan heyecanlandıran fotoğraf

Sıla ile Ahmet Kural barıştı mı? Ahmet Kural ve Sıla'dan heyecanlandıran fotoğraf

Hakan Peker kanal mı bastı? Hakan Peker'den açıklama

Hakan Peker kanal mı bastı? Hakan Peker'den açıklama

Nevşin Mengü'den sosyal medyayı sallayan 'Rahip Brunson' yorumu

Nevşin Mengü'den sosyal medyayı sallayan 'Rahip Brunson' yorumu

Süleyman Soylu'dan talimat: İntikamını çok acı alın!

Süleyman Soylu'dan talimat: İntikamını çok acı alın!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Operasyon sırasında askerlerin üzerine yıldırım düştü!

Operasyon sırasında askerlerin üzerine yıldırım düştü!

Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı: MHP desteğini açıkladı! Teklifi Meclis'e getiriyoruz

Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı: MHP desteğini açıkladı! Teklifi Meclis'e getiriyoruz

Süleyman Soylu'dan talimat: İntikamını çok acı alın!

Süleyman Soylu'dan talimat: İntikamını çok acı alın!

Konya'daki karakolda polise demir çubukla saldırdı

Konya'daki karakolda polise demir çubukla saldırdı

Denizli'de cinayet! Balkondan gelen çığlıkları duydular ama...

Denizli'de cinayet! Balkondan gelen çığlıkları duydular ama...

Alaattin Çakıcı'ya sahte rapor operasyonunda yeni gelişme!

Alaattin Çakıcı'ya sahte rapor operasyonunda yeni gelişme!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.