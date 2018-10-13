Şişli'de güzellik salonunda yangın

İSTANBUL (AA) - Şişli'deki bir güzellik salonunda çıkan yangında, 2 kişi dumandan etkilendi.
Harbiye Mahallesi Abdi İpekçi Caddesi Nişantaşı Semti'ndeki bir güzel salonunda, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yangın sırasında dumandan etkilenen 2 kişi ambulansla hastaneye kaldırıldı.
İtfaiye ekiplerince kontrol altına alınan yangın söndürüldü.
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