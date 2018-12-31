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Şişli'de kovalamaca kaza ile sonuçlandı... Dehşet dolu anlar kamerada (1)

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.12.2018 12:59 | Son Güncelleme

ŞİŞLİ Aytekin Kotil Caddesi üzerinde 34 EU 9588 plakalı otomobili ile 34 KT 049 plakalı araç birbirlerine çarpa çarpa ilerlerken araçlardan biri doğalgaz kutusuna çarptı.

Şişli'de kovalamaca kaza ile sonuçlandı... Dehşet dolu anlar kamerada (1)

Hakan KAYA-Hasan YILDIRIM/İSTANBUL,(DHA) ŞİŞLİ Aytekin Kotil Caddesi üzerinde 34 EU 9588 plakalı otomobili ile 34 KT 049 plakalı araç birbirlerine çarpa çarpa ilerlerken araçlardan biri doğalgaz kutusuna çarptı. İddialara göre caddede iki araç arasında yaşanan kovalamaca yaşandı. Bu sırada araçlardan biri doğalgaz kutusuna çarptı, etrafa gaz yayıldı. Çevreye doğalgaz yayıldığı için polis caddeyi trafiğe kapattı. Olay yerine itfaiye ve İGDAŞ ekipleri olay yerine sevk edildi.

(FOTOĞRAF)

Şişli'de kovalamaca kaza ile sonuçlandı... Dehşet dolu anlar kamerada (1)Şişli'de kovalamaca kaza ile sonuçlandı... Dehşet dolu anlar kamerada (1)Şişli'de kovalamaca kaza ile sonuçlandı... Dehşet dolu anlar kamerada (1)Şişli'de kovalamaca kaza ile sonuçlandı... Dehşet dolu anlar kamerada (1)

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