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Şişli'de, Mısır uyruklu kişiye bıçaklı saldırıyla gasp iddiası

YAŞAM HABERLERİ  | 27.02.2019 23:56 | Son Güncelleme

Şişli'de, Mısır uyruklu bir kişi, kendisini kovalayan 4 kişinin bıçaklı saldırısına uğradı.

Murat DELİKLİTAŞ-Özgür EREN/İSTANBUL,(DHA)

Şişli'de, Mısır uyruklu bir kişi, kendisini kovalayan 4 kişinin bıçaklı saldırısına uğradı. Bacağından yaralanan kişi, saldırganların üzerindeki parayı gasp edip kaçtığını iddia etti.

Olay, Dolapdere Eskişehir Mahallesi Tuzcu Murat Sokak'ta saat 20.15 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, ismi öğrenilemeyen Mısır uyruklu bir kişi, yolda yürürken 4 kişinin kendisini takip ettiğini fark etti. Takipçilerden kaçmak için adımlarını hızlandıran Mısır uyruklu kişi, bir ara sokağa saparak koşmaya başladı. Takipteki kişiler de iki ayrı gruba ayrılarak, takip ettikleri kişiyi ara sokak üzerinde sıkıştırdı. Yaşanan arbede sırasında takipteki kişiler, kendilerinden kaçan kişiyi sağ bacağından iki kez bıçakladı. Yaralının yardım için bağırması üzerine panikleyen 4 kişi olay yerinden yaya olarak kaçtı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıya ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Müdahalenin ardından ambulansla Şişli Hamidiye Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralı burada tedavi altına alındı. Mısır uyruklu yaralının, kendisine saldıranların üzerindeki parayı gasp ettiğini söylediği öğrenildi.

Sokak sakinlerinden Mehmet Ali Özbek, yardım çığlıklarını duyunca koştuklarını belirterek "Dört kişi birbirini kovalamış. 'Benim paramı çaldı' demiş. İkisi bıçaklamış. İkisi buradan, ikisi de aşağıdan kaçmış" dedi.

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