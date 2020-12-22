Şişli’de polis merkezine şikayette bulunduktan sonra dışarıya çıkan motosikletli kuryeler husumetli olduğu şahıs tarafından silahlı saldırıya uğradı. Olayda 2 kişi yaralandı. Polis ekiplerinin olay yerinde çalışması devam ediyor.