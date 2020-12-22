Şişli’de polis merkezine şikayette bulunduktan sonra dışarıya çıkan motosikletli kuryeler husumetli olduğu şahıs tarafından silahlı saldırıya uğradı. Olayda 2 kişi yaralandı. Polis ekiplerinin olay yerinde çalışması devam ediyor.
Şişli’de polis merkezine şikayette bulunduktan sonra dışarıya çıkan motosikletli kuryeler husumetli olduğu şahıs tarafından silahlı saldırıya uğradı. Olayda 2 kişi yaralandı. Polis ekiplerinin olay yerinde çalışması devam ediyor.
Şişli’de polis merkezine şikayette bulunduktan sonra dışarıya çıkan motosikletli kuryeler husumetli olduğu şahıs tarafından silahlı saldırıya uğradı.
Şişli’de polis merkezine şikayette bulunduktan sonra dışarıya çıkan motosikletli kuryeler husumetli olduğu şahıs tarafından silahlı saldırıya uğradı. Olayda 2 kişi yaralandı. Polis ekiplerinin olay yerinde çalışması devam ediyor.