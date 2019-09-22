Hakan KAYA-Hasan YILDIRIM/İSTANBUL,(DHA)

Şişli'de yaklaşık 50 bisikletli kadın 'Süslü Kadınlar Bisiklet Turu' etkinliği kapsamında bir araya geldi. Makyajları, renkli kıyafetleri ve süslü bisikletleriyle pedal çeviren kadınlar, trafikte bisiklet kullanımına yönelik farkındalığın arttırılmasını istiyor.

22 Eylül Dünya Otomobilsiz Kentler günü kapsamında Şişli'de bulunan bir alışveriş merkezi önünde toplanan yaklaşık 50 bisikletli kadın, bu yıl 7. düzenlenen ve geleneksel hale getirilen "Süslü Kadınlar Bisiklet Turu" etkinliği düzenledi. MAKYAJLARI VE SÜSLÜ BİSİKLETLERİYLE İLGİ ODAĞI OLDULAR

Makyajları, ilginç şapkaları, renkli kıyafetleri ve süslü bisikletleri ile onlarca kadın önce müzikler eşliğinde danslar etti. Çevredeki vatandaşlar da etkinliğe yoğun ilgi gösterdi. Etkinliği izleyen birçok vatandaş 'süslü' kadınlarla birlikte müzikler eşliğinde dans etti. Etkinliğe Şişli Belediye Başkanı Muammer Keskin, eşi Hülya Keskin ile birlikte katıldı. "KADINLARIN BİSİKLET SÜRMESİ GÜZEL BİR ETKİNLİK"

Bu yıl etkinliğini 7'incisinin düzenlendiğini belirten Gülay Çamursoy, “Dünya Otomobilsizler Günü'nde biz de süslü kadınlar bisiklet turu düzenliyoruz. Çok güzel bir etkinlik oluyor. Bisikletlerimizi süslüyoruz, kendimizi süslüyoruz. Kadınların bisiklet sürmesi güzel bir etkinlik. 7 yıllık bir etkinlik. Ben bu etkinliğe 5'inci kez katılıyorum. Şu anda birçok ülkede bu etkinlik düzenleniyor. Amacımız farkındalık yaratmak. Herkes mutlu, kadınlar mutlu. Etkinlik çok güzel geçiyor" dedi.

"AMACIMIZ DAHA ÇOK KADININ BİSİKLET KULLANMASINI SAĞLAMAK"

Etkinliğe geçen sene de katıldığını belirten Ebru Bağlaç, “Kadınların bir arada olduğu çok güzel bir etkinlik. Gerçekten böyle etkinlikleri çok seviyorum. Bisiklete de normalde de biniyorum. Bunu diğer kadınlara da empoze etmek için böyle şeylere katılmak çok güzel bence çok mutluyum. Buradaki amaç bisiklet kullanımını artırmak. Daha çok kadının bisiklet kullanmasını sağlamak" diye konuştu. "BİZ DE DESTEK VERMEK İÇİN BURADAYIZ"

Şişli Belediye Başkanı Muammer Keskin'in eşi Hülya Keskin ise, “Kadınların etkinliğini demokrasi şölenine çevirmek üzere hazırlanmıştır. Süslü kadınlar olarak arkadaşlar örgütlendiler biz de onlara destek veriyoruz. Bu nedenle katıldım" şeklinde konuştu. "MOTOSİKLET VE MOTORSUZ ARAÇLARI YAYGINLAŞTIRMAMIZ LAZIM"

Trafikte motosiklet ve motorsuz araçların arttırılması gerektiğini belirten Şişli Belediye Başkanı Muammer Keskin, “Dünya otomobilsiz kentler günü. Gerçekten İstanbul bu konuda çok şanssız. Ama el birliğiyle motosikleti ve motorsuz araçları yaygınlaştırmamız lazım. Bugün bir farkındalık işi bu. Herkesin bu işe katkı sunması lazım" ifadelerini kullandı.